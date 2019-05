Guaido napovedal nove proteste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V soboto se bomo ob 10. uri množično vrnili na ulice v vseh zveznih državah Venezuele," je na novinarski konferenci napovedal predsednik venezuelskega parlamenta Guaido, ki se je razglasil za začasnega predsednika države. Dejal je tudi, da bo zahteval sklic izrednega zasedanja Organizacije ameriških držav (OAS), na katerem bi razpravljali o vladnem pregonu venezuelskega parlamenta.

Venezuelskega obveščevalna služba Sebin je v sredo aretirala Zembrana, ki je podpredsednik venezuelskega parlamenta. V vojašnico v Caracasu so ga odpeljali skupaj z njegovim avtomobilom, v katerega se je zaklenil.

Opozicijski poslanec Americo De Grazia se je medtem zatekel na italijansko veleposlaništvo v Caracasu. "Diktaturi ne bo dal veselja, da bi razkazovala kot trofejo in me uporabila za talca. Hvaležen sem Italiji, da me je sprejela," je sporočil na Twitterju.

De Grazia je že drugi poslanec, ki se je ta teden zatekel na italijansko veleposlaništvo. Tam je od srede tudi poslanka Marianela Magallanes. Oba sta med sedmerico poslancev, proti katerim so oblasti uvedle preiskavo zaradi izdaje in upora po domnevnem poskusu državnega udara pod Guaidojevim vodstvom 30. aprila.

Še en poslanec, ki ga prav tako preiskujejo, naj bi si poiskal zatočišče na argentinskem veleposlaništvu. Opozicijski politik Leopoldo Lopez, ki so ga iz hišnega pripora rešili vojaki, ki so podprli Guiadoja, pa se je zatekel na špansko veleposlaništvo.