Grozljivo razkritje iz Splita: psihiater mučil in zadrževal 67 psov in dva volka #video

Hrvaški mediji poročajo o grozljivem razkritju iz Splita, kjer je policija aretirala 64-letnega psihiatra T. P., zaposlenega na kliničnem centru v Splitu. Ta je na zemljišču na obrobju mesta ustvaril "koncentracijsko taborišče za pse", kjer je za visokimi zidovi več let zadrževal in mučil 67 psov, od tega šest mladičev, in dva volka, poroča hrvaški časopis Nacional. Posnetek dogajanja si oglejte zgoraj.

Posnetek je na družbenem omrežju Instagram objavilo društvo Zaklada Bestie iz Splita, ki se zavzema za pravice živali. Videti je ogromno psov, ki so privezani na kratke verige ter zaprti v zanemarjene pasje ute. Med njimi so tudi mladiči. Na posnetku je tudi kletka, v kateri je imel psihiater zaprta dva volka. Zapisali so, da gre za "koncentracijsko taborišče za pse".

Sumijo, da je volkova zadrževal za parjenje s psi

Psihiatra, ki je osumljen zadrževanja, mučenja in ubijanja živali, je sodišče v petek izpustilo na prostost, od kjer se bo lahko branil. Med zaslišanjem je sicer priznal, da so psi in volkova njegovi. Preiskali so njegovo stanovanje, vozilo in posestva. Izdali so mu varnostni ukrep, na podlagi katerega se ne sme približevati območju, kjer je zadrževal skoraj 70 živali. Policija je posestvo zavarovala s policijskim trakom, ki onemogoča dostop.

Veterinarska inšpekcija sumi, da je pse uril za ilegalne borbe, kar so potrdili tudi sosedje. Nezakonito je posedoval tudi dva volka, samca in samico, ki sta strogo zaščitena vrsta. Domnevajo, da ju je zadrževal za parjenje s psi, da bi tako izboljšal njihove borbene sposobnosti.

Območje, nedaleč od plaže, kjer je psihiater zadrževal 69 živali. Foto: Google Maps Street View

Prevladujejo psi, ki jih urijo za ilegalne borbe

Živali so prevzeli člani društev za zaščito živali iz Splitsko-dalmatinske in sosednjih županij. Med njimi sicer prevladujejo psi močne pasme, kot so stafford in bull, ki jih urijo za ilegalne borbe. Ob prevzemu so bili nekateri zelo prestrašeni in v grozljivem stanju. Primanjkovalo jim je hrane in sveže vode.

Območje se nahaja v središču naselja Stobreč, osem kilometrov jugovzhodno od Splita, kjer deluje eden redkih turističnih kampov v okolici. Posestvo je obdano z visokim zidom, ki mimoidočim onemogoča pogled na območje, poraščeno pa je z rastlinjem.

"Jasno je, da ti psi niso hišni ljubljenčki, temveč psi za borbe. Šokantno je, da do zdaj ni še nihče reagiral," so za hrvaški časopis Nacional dejali v društvu Prijatelji životinja. Za vse, ki se ukvarjajo z vzrejo in organizacijo pasjih borb, zahtevajo najvišjo zaporno kazen, trajen odvzem vseh živali ter prepoved zadrževanja in pridobitve novih živali.

Hrvaški kazenski zakonik za kaznivo dejanje usmrtitve ali mučenja živali iz koristoljubja sicer določa zaporno kazen do dveh let in odvzem živali. V Sloveniji se storilca, ki surova ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta, storilca, ki muči več živali, ali žival trajno pohabi oziroma ubije, pa se kaznuje z zaporom do dveh let.