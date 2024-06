Grozljivo: Izraelci ranjenega Palestinca vozili privezanega na vozilu #video

Izraelska vojska je danes sporočila, da so njeni pripadniki kršili protokol, ko so v soboto ranjenega Palestinca privezali na sprednji del vozila med racijo v Dženinu na Zahodnem bregu. Vojska je sicer potrdila incident šele po tem, ko je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek privezanega Palestinca, poroča britanski BBC.

Izraelska vojska je v izjavi sporočila, da je bil moški ranjen med streljanjem v okviru sobotne racije, v kateri je bil sicer obravnavan kot osumljenec.

Družina ranjenega moškega je dejala, da so prosili za reševalce, vendar ga je vojska vzela, privezala na sprednji del vozila in odpeljala. Moškega so kasneje prepeljali na zdravljenje k Rdečemu križu.

Izraelska vojska je zagotovila, da bodo incident proučili, saj ravnanje z ranjenim osumljencem, ki je prikazan na posnetku, ni v skladu z vrednotami vojske.

Od začetka izraelske vojne v Gazi je nasilje poraslo tudi na Zahodnem bregu. Po podatkih Združenih narodov je bilo na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu od 7. oktobra ubitih najmanj 480 Palestincev, medtem pa palestinske oblasti navajajo podatek najmanj 549 ubitih Palestincev na Zahodnem bregu.

V Izraelu znova množični protivladni protesti

V Izraelu se je medtem v soboto zvečer znova zbralo več deset tisoč ljudi na protestih proti vladi Benjamina Netanjahuja, ki so zahtevali dogovor o izpustitvi talcev, ki so še v Gazi. Protest v Tel Avivu naj bi bil po oceni organizatorjev največji doslej, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Tel Avivu se je po navedbah organizatorjev zbralo okoli 150 tisoč ljudi, ki so med drugim imeli na plakatih napise "Ustavite vojno" in "Minister za zločine".

Protestniki so se zbrali še v več drugih mestih, med drugim v Jeruzalemu in Hajfi. Zahtevajo dogovor o izpustitvi preostalih talcev, ki še ostajajo v rokah palestinskih skupin, in predčasne volitve.

ZDA, Katar in Egipt sicer nadaljujejo posredovanje med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, da bi se doseglo dogovor o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev v zameno za palestinske zapornike, a pri tem za zdaj niso uspešni.