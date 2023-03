Groza v Srbiji: oče osemletnico v stanovanju zadrževal za sužnjo in jo mučil

"Po obvestilu dežurnega namestnika državnega tožilstva v Beogradu so zaradi nasilja nad partnerko in otrokom za osumljenca odredili pridržanje, ker pa je pobegnil, je bila izdana tiralica," so sporočili s tožilstva.

"Deklico so našli komaj živo," so za srbski Telegraf povedali sosedje 37-letnika, ki je v bloku v Beogradu svojo osemletno hčer več let trpinčil in jo imel zaprto v stanovanju. Deklica je bila sestradana in v zelo slabem stanju, moški pa naj bi pretepal tudi njeno mamo.