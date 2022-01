Groza v Kazahstanu: ubitih 18 policistov, gorijo javne stavbe #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S prvim januarjem so se cene tekočega naftnega plina podvojile. Izbruhnili so množični protesti.

S prvim januarjem so se cene tekočega naftnega plina podvojile. Izbruhnili so množični protesti. Foto: Reuters

Po navedbah kazahstanskega notranjega ministrstva je bilo v izgredih v državi ubitih 18 pripadnikov varnostnih sil, 748 pa jih je bilo ranjenih, poročajo ruske tiskovne agencije. Policija je pridržala 2.298 protestnikov.

Foto: Reuters Jasnih navedb o žrtvah med civilisti medtem ni. Tiskovni predstavnik policije Saltanat Azirbek je sporočil, da so "preteklo noč skrajne sile poskušale napasti upravne zgradbe, mestno policijo in lokalne policijske komisariate in da je bilo več deset napadalcev eliminiranih". Policija po besedah Azirbeka še preverja njihovo identiteto.

Razmere po informacijah kazahstanskega notranjega ministrstva ostajajo najbolj napete v Almatyju. Tam so "oboroženi moški zasedli in delno uničili številne javne urade, finančne organizacije in televizijske družbe".

Kazahstan, ki je dolgo veljal za eno od najstabilnejših nekdanjih srednjeazijskih republik nekdanje Sovjetske zveze, se zaradi protestov že spopada z največjo krizo v zadnjih desetletjih. Protesti so izbruhnili zaradi povišanja cen plina. Kazahstanska vlada je sicer danes sprejela odločitev o omejitvah cen za utekočinjen naftni plin za šest mesecev.

Vojaško zavezništvo pod vodstvom Rusije je medtem v državo napotilo svoje mirovne sile, ki naj bi "stabilizirale" državo, in krivdo za množične proteste pripisalo "zunanjemu vmešavanju".