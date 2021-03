Grčijo stresel močan potres

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potres, ki sta mu sledila še dva močnejša popotresna sunka, so čutili prebivalci osrednje in severne Grčije. Prebivalci mesta Larisa so zaradi tresenja tal zbežali na ulice, poroča AFP, piše STA.