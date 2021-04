Razmere so ušle izpod nadzora. V bolnišnicah primanjkuje kisika za covidne bolnike.

Indija se spoprijema s strmim porastom covidnih bolnikov, v zadnjem dnevu so potrdili 295 tisoč novih okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 2.023 covidnih bolnikov, največ v enem dnevu doslej. Bolnišnice v New Delhiju medtem poročajo o pomanjkanju kisika, s katerim oskrbujejo covidne bolnike.

V Indiji so v zadnjem mesecu potrdili skoraj 3,5 milijona novih okužb. V nagovoru državljanom je premier Narendra Modi v torek zvečer opozoril, da so se znova znašli v velikem spopadu z boleznijo covid-19. "Razmere so bile pod nadzorom do nekaj tednov nazaj, ko se je kot neurje pojavil ta drugi val," je povedal.

V zadnjih tednih se je v Indiji odvilo kar nekaj množičnih dogodkov, med drugim verski festivali, politični shodi in tekme kriketa. Obenem pa se je upočasnila proizvodnja ključnih zdravil, ki jih uporabljajo pri zdravljenju bolezni covid-19, primanjkuje pa tudi kisika. To je omogočilo razmah črnega trga za zdravila in kisik.

V Indiji so doslej skupno potrdili 15,3 milijona okužb, umrlo je več kot 180 tisoč ljudi. Od začetka kampanje cepljenja so razdelili več kot 130 milijonov odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu.

Sproščanje ukrepov na Danskem

Na Danskem so v okviru druge faze sproščanja protikoronskih ukrepov znova odprli nakupovalna središča in gostinske lokale. Odpirajo se tudi muzeji, knjižnice in gledališča, vendar le za tiste, ki imajo potrdilo o cepljenju, negativen test na okužbo z novim koronavirusom ali pa so bolezen covid-19 preboleli.

Gostinski lokali lahko od danes tudi v zaprtih prostorih sprejemajo goste, ki pa morajo vnaprej rezervirati mizo in predložiti potrdilo o negativnem testu ali o cepljenju. Na odprtih terasah gostinskih lokalov teh omejitve ni.

Gostinci so do sistema rezervacij kritični

Lastniki lokalov se ob tem bojijo, da bodo zahteve po rezervaciji miz odvrnile stranke. V verigah hitre prehrane naj bi bilo do 6. maja še naprej hrano in pijačo mogoče kupiti le za domov. Gostinci so do novega sistema rezervacij precej kritični.

Na Danskem, ki ima pet milijonov prebivalcev, je bilo s prvim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu doslej cepljenih približno 19 odstotkov prebivalcev, dva odmerka pa jih je prejelo skoraj devet odstotkov. V zadnjih štirinajstih dneh beležijo približno 110 okužb na 100 tisoč ljudi.