Ogromen požar zajel pomembno zgodovinsko stavbo: "Grozno je." #video

Na zgodovinski borzi na Danskem je med obnovo zgradbe izbruhnil požar. Lokalni mediji poročajo, da je bilo slišati velik pok, nato pa se je zrušil ikonični zvonik. Zagorel in povsem razpadel je tudi gradbeni oder.

Na prizorišču okoli stavbe so prisotni policija in gasilci, ki se trudijo pogasiti požar. Okoliške ulice so zaprli, voznike pa pozvali, naj se izogibajo mestnemu središču.

Zvonik, ujet v plamen. Foto: Reuters

Domačini so pomagali pri reševanju artefaktov

Danski minister za kulturo Jakob Engel-Schmidt je dejal, da je 400-letna kulturna dediščina zgorela v plamenih, kljub temu jim je uspelo umakniti nekaj artefaktov. Na pomoč so priskočili številni domačini ter pomagali pri odnašanju slik in podobnih predmetov.

"Grozno je. Bila je ena najlepših stavb v mestu. Vsak dan grem mimo," je za državno televizijo DR povedal eden od mimoidočih.

Peter Hummelgaard, pravosodni minister, je v objavi na X pozdravil prizadevanja služb za nujno pomoč pri reševanju človeških življenj in zgodovinske kulturne dediščine.

Na kraju so policisti in gasilci. Foto: Reuters

Borza je glavna znamenitost v mestu, prepoznavna po zavitem zvoniku in treh kronah na vrhu, ki predstavljajo tri kraljestva, Dansko, Norveško in Švedsko. Želeli so obnoviti prvotno fasado in popraviti napake, ki so nastale med poskusom v 19. stoletju.