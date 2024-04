V Gvatemali zaradi požarov razglasili nacionalno katastrofo

Po besedah Arevala bodo za nakup opreme za reševalne službe in gasilce namenili dodatnih 110 milijonov kecalov (okoli 13 milijonov evrov).

V izrednih razmerah oziroma ob razglasitvi nacionalne katastrofe lahko Gvatemala zaprosi tudi za pomoč iz tujine, na primer za napotitev gasilskih letal.

Od začetka sušnega obdobja novembra so v državi s 17 milijoni prebivalcev zabeležili več kot 1.300 požarov. Najpogostejši vzrok naj bi bil požig. Arevalo je ob tem pojasnil, da preiskave potekajo.

There’s a massive fire at the landfill dump in Guatemala City, it has been burning for days, causing terrible pollution and air quality for people who live there. Yet it is not being reported on worldwide, and what few obscure links there are, will not open to be read. pic.twitter.com/q8MGF9pebV