Golob o začetkih pogajanj EU s Tirano in Skopjem: To je zgodovinski korak

Današnji medvladni konferenci članic Evropske unije s Severno Makedonijo in Albanijo je premier Robert Golob danes označil za zgodovinski in dolgo pričakovani korak na poti v družino EU. S tem se namreč začenjajo pristopna pogajanja teh dveh balkanskih držav za članstvo v EU. Tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel je današnji začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo označil za pomemben korak naprej. Obljubil je vso podporo v pogajanjih.