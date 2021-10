Goebbels je še vedno častni meščan tega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Diktator in nacistični voditelj Adolf Hitler in njegov minister za propagando Josef Goebbels.

Oblasti v Potsdamu so nedavno priznale neprijetno odkritje, da je pokojni nacistični minister za propagando Josef Goebbels še vedno častni meščan. Naziv je prejel leta 1938 in mu ga očitno niso nikoli odvzeli.

Zloglasnemu ministru za propagando Josefu Goebbelsu je naziv podelilo mesto Babelsberg 1. aprila 1938, leto dni preden je Babelsberg postal del Potsdama.

Naziv častnega meščana se običajno konča s smrtjo nosilca naziva, v primeru Goebbelsa bi to pomenilo 1. maja 1945. Mesto je sicer objavilo točen seznam oseb, ki so jim odvzeli naziv častnega meščana, na njem sta bila med drugim Adolf Hitler in nacistični notranji minister Wilhelm Frick, ne pa tudi Goebbels.

Zdaj mestne oblasti domnevajo, da Goebbelsu naziva posthumno najverjetneje niso odvzeli zato, ker niso vedeli, da ga je imel. To so raziskovalci odkrili poleti, ko so pripravljali celovit seznam častnih meščanov. Verjetno bodo zdaj Goebbelsu naziv tudi uradno odvzeli.