Ganljiv trenutek, ko so severnokorejski ujetniki pristali v ZDA #video

Severnokorejski režim se je za to gesto dobre volje odločil pred težko pričakovanim srečanjem med Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom. Trump namerava v prihodnjih dneh razkriti, kje bo konec meseca ali v začetku junija potekal njegov vrh s Kimom.

BREAKING: Plane with 3 Americans freed by North Korea has arrived at Joint Base Andrews near Washington, DC; to be greeted by President Trump, First Lady, VP Pence and others. https://t.co/MHzwKlCynT pic.twitter.com/3fdjC9Q650 — NBC News (@NBCNews) May 10, 2018

Vrh z ameriškim predsednikom zgodovinsko srečanje

Severnokorejski voditelj je v pogovorih s Pompeom načrtovano srečanje s Trumpom označil za zgodovinsko priložnost, danes poročajo severnokorejski mediji. Po njegovih besedah bo vrh z ameriškim predsednikom zgodovinsko srečanje in izvrsten prvi korak. Kot je dodal, bo srečanje prispevalo k izboljšanju razmer na Korejskem polotoku in gradnji dobre prihodnosti, navaja severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

BREAKING: President Donald Trump personally welcomes back three Americans as they arrive at a military base outside Washington after their release from North Korea https://t.co/Io4r80IUmZ pic.twitter.com/efqzFbgx27 — CNN (@CNN) May 10, 2018

Izpuščeni talci Kim Dong Chul, Kim Hak Song in Tony Kim so za severnokorejskimi rešetkami preživeli od enega do dveh let zaradi protidržavnih aktivnosti. "To je posebna noč za te tri res odlične ljudi. Čestitam, da ste v tej državi," je trojico pozdravil Trump. "Naš najpomembnejši dosežek bo, ko bomo jedrsko razorožili celoten polotok," je dodal.

AWAITING: Three Americans freed from North Korea are en route to Joint Base Andrews where they will be greeted by President @realDonaldTrump. https://t.co/hJL7qaIJlb pic.twitter.com/jISnD6KoUD — Fox News (@FoxNews) May 10, 2018

Warmbier umrl zaradi možganskih poškodb

Severna Koreja je že večkrat zaprla ameriške državljane in jih nato izpustila, ko je dosegla določene koncesije. Lani se je tako domov vrnil Otto Warmbier, ki so ga leta 2016 obsodili na 15 let zapora zaradi kraje propagandnega plakata. Kmalu po vrnitvi je sicer umrl zaradi možganskih poškodb.

Dva od zdajšnjih talcev, ki so ju v sredo predali državnemu sekretarju Miku Pompeu, sta delala na edini zasebno financirani visokošolski ustanovi v Pjongjangu, ustanovljeni z denarjem ameriških krščanskih misijonarjev. Tretji se je ukvarjal s turizmom ob meji z Rusijo.