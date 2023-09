Francosko vrhovno sodišče podprlo prepoved abaj v šolah

Francoski minister za izobraževanje Gabriel Attal je konec avgusta oznanil prepoved nošenja abaj v šolah in prepovedal tudi nošenje podobnega oblačila za moške. Odločitev je utemeljil z dolgoletno prepovedjo vidnih verskih simbolov v šolah v Franciji, ki je zavezana strogi ločitvi države in vere.

Vrhovno sodišče v Parizu je odločilo, da prepoved ne pomeni resnega in očitno nezakonitega posega v temeljne svoboščine, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pojasnili so, da je vedno pogostejše nošenje abaj v šolah izhajalo iz verskih prepričanj, zakon pa učencem v javnih šolah prepoveduje nošenje simbolov ali oblačil, ki izražajo pripadnost določeni religiji.

Francoski minister za izobraževanje Gabriel Attal je konec avgusta oznanil prepoved nošenja abaj v šolah in prepovedal tudi nošenje podobnega oblačila za moške. Odločitev je utemeljil z dolgoletno prepovedjo vidnih verskih simbolov v šolah v Franciji, ki je zavezana strogi ločitvi države in vere.

V šolah po vseh Franciji so v ponedeljek že poslali domov več deset deklet, ker na prvi šolski dan niso želele sleči abaje - tradicionalnega muslimanskega oblačila, ki jih pokriva od ramen do peta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Večina deklet je prepoved upoštevala

Minister Attal je povedal, da se je prepovedi sprva uprlo skoraj 300 učenk. Večina je nato abaje slekla, ko so jim učitelji naročili, naj se preoblečejo, 67 pa jih je to zavrnilo in so jih poslali domov, je dejal.

Po uradnih ocenah je približno deset odstotkov od nekaj več kot 67 milijonov prebivalcev Francije muslimanske veroizpovedi. Večina jih izvira iz severnoafriških držav - Alžirije, Maroka in Tunizije, ki so bile do druge polovice prejšnjega stoletja francoske kolonije.