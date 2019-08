Francoski župani za odstranitev (slovenskih) medvedov s Pirenejev

Pastirji in kmetje z omenjenega območja so v sporu z vlado, odkar je ta lani oktobra iz Slovenije pripeljala še dva medveda. Na območju Pirenejev so sicer začeli s ponovnim naseljevanjem medvedov pred približno 20 leti, ko je ta zver zaradi lova skoraj izginila. Trenutno v gorovju, ki razmejuje Francijo in Španijo, živi okoli 50 medvedov, največ jih je v regiji Ariege.

Napadi medvedov na črede ovac so se povečali

Okoljevarstveniki trdijo, da so živali ključnega pomena pri ohranjanju krhkega ekosistema. Lokalni kmetje medtem poročajo o številnih napadih na njihove črede, vladne kompenzacije pa po njihovih besedah ne pokrijejo hude finančne izgube. Glede na podatke oblasti so kmetje letos vložili že 214 odškodninskih vlog, lani v enakem obdobju so jih zabeležili 167. Ubitih je bilo 640 ovac, večina jih je poginila, ko so v begu pred medvedi padle v prepade.

Kmete je med drugim razjezil predlog francoske vlade, naj ponoči zapirajo svoje črede, saj bo to po njihovi oceni uničilo tradicijo poletnih paš na planinah. Oblasti so sicer povišale odškodnino za ubite živali in obljubile, da bodo zaustavile nadaljnjo uvajanje teh zveri na območju, razen v primeru, če bo katerega od medvedov ubil lovec.