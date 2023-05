Francija skuša umiriti strasti po sporu z Italijo

Italijanski mediji so v petek poročali, da so Darmaninovi komentarji razjezili predstavnike vlade v Rimu. Tajani je v četrtek dejal, da so bile Darmaninove pripombe "nož v hrbet" in da čaka, da se bo francoski minister "opravičil predsednici vlade, celotni vladi in tudi Italiji".

Francija je v petek skušala omiliti nov spor z Italijo glede migracij. Po kritikah francoskega notranjega ministra Geralda Darmanina na račun italijanske vlade je namreč v četrtek prišlo do odpovedi srečanja zunanjih ministrov obeh držav v Parizu. Predstavniki francoske vlade so poudarili, da je Italija zanje pomembna partnerica.

"Italija je za Francijo pomembna partnerica, naši odnosi temeljijo na vzajemnem spoštovanju. Da bi lahko še naprej sodelovali, bomo dali prednost posvetovanju in mirnemu dialogu," je v petek pozno zvečer dejala francoska predsednica vlade Elisabeth Borne.

Tiskovni predstavnik francoske vlade Olivier Veran pa je pred tem po navedbah francoske tiskovne agencije AFP za televizijski program Cnews povedal, da "notranji minister Darmanin nikakor ni želel na kakršenkoli način izključevati Italije".

Darmaninovi komentarji razjezili predstavnike vlade v Rimu

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je namreč v četrtek odpovedal potovanje v Pariz zaradi po njegovem mnenju nesprejemljivih komentarjev Darmanina, ki je dejal, da je vlada italijanske premierke Giorgie Meloni "nesposobna reševati migracijsko krizo" v svoji državi.

Italijanski mediji so v petek poročali, da so Darmaninovi komentarji razjezili predstavnike vlade v Rimu. Tajani je v četrtek dejal, da so bile Darmaninove pripombe "nož v hrbet" in da čaka, da se bo francoski minister "opravičil predsednici vlade, celotni vladi in tudi Italiji". Melonijeva pa naj bi razmišljala o odpovedi načrtovanega potovanja v Pariz na srečanje s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Francoska vlada v zadnjih letih že večkrat v navzkrižju z italijansko

Veran je ob tem dejal še, da se v Parizu pogovarjajo z Italijani. "Zelo imajo radi politiko, želijo delati stvari po svoje in želijo, da jim drugi to dovolijo. In to je dobro, saj mi ne nameravamo ravnati drugače," je dodal.

Francoska vlada predsednika Emmanuela Macrona je v zadnjih letih že večkrat prišla navzkriž z italijansko vlado glede spopadanja z migracijami.

Letos se je močno povečalo število migrantov, ki v iskanju poti v EU prek Sredozemskega morja prihajajo v Italijo. Po navedbah Darmanina se zaradi tega povečuje migracijski pritisk na Francijo, zlasti na njeni jugovzhodni meji.