Fotografija, ki razdvaja splet #foto

"Če na sliki vidiš plažo, nebo in zvezde, ter kamne potem si pravi umetnik. To ni slika, temveč spodnji del avtomobilskih vrat, ki jih je potrebno popraviti," je zapisal uporabnik, ki je fotografijo tudi objavil.

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS