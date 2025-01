Poudarki denva:



9.55 Fico zaradi prekinitve tranzita plina grozi z ustavitvijo humanitarne pomoči Ukrajini

Na politični ravni bi lahko Slovaška uporabila pravico veta pri številnih odločitvah v Evropski uniji, je še dejal Fico po pogovorih z evropskim komisarjem za energijo Danom Joergensenom.

Poudaril je, da bo Slovaška te ukrepe sprejela le, če ne bo imela druge možnosti. To je po njegovih besedah priložnost, da pokaže, kako bi se moral vesti voditelj suverene države.

Fico je tudi napovedal ustanovitev skupine za reševanje spora z Ukrajino, ki ni podaljšala pogodbe o tranzitu ruskega plina čez svoje ozemlje, kot razlog pa navedla rusko invazijo. V njej bodo predstavniki Slovaške, Evropske komisije in verjetno tudi Ukrajine.

"Gre za resen problem in tega se zaveda tudi evropski komisar Joergensen, s katerim se je slovaška vladna delegacija pogajala," je dejal Fico. Ob tem je pohvalil četrtkova pogajanja s komisijo in jih označil za konstruktivna. Ponovil je, da je odločitev ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za ustavitev tranzita plina povsem politična in da bo močno vplivala na zvišanje cen plina in konkurenčnost EU.

Prvotno naj bi pogajanja v Bruslju potekala v torek ob udeležbi ukrajinske delegacije. Vendar je urad slovaške vlade pozneje sporočil, da jih je Komisija zaradi odsotnosti ukrajinske strani odpovedala in jih preložila na četrtek.