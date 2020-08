Facebook in Twitter blokirala Trumpa zaradi lažne trditve o koronavirusu

Objava Donalda Trumpa, da so otroci "skoraj odporni" proti novemu koronavirusu, je primer širjenja lažne informacije, saj njegova trditev ne drži, so sporočili s Twitterja in Facebooka. Zato so se odločili ustrezno ukrepati proti ameriškemu predsedniku.

Trumpova ekipa je na družbenih omrežjih pravzaprav delila videoizsek predsednikovega pogovora s televizijo Fox News, v katerem je dejal, da so "otroci skoraj odporni, morda celo zagotovo imuni proti tej bolezni". Za otroke je sicer znano, da obstaja veliko manjša verjetnost, da bodo resno zboleli za virusom ali celo umrli.

Facebook je to objavo izbrisal, ker naj bi šlo za škodljivo napačno informacijo v povezavi s covid-19, kar pa je v nasprotju s pravili podjetja. Kmalu zatem je ukrepal tudi Twitter, ki je zamrznil račun Trumpove volilne kampanje, dokler ta ni odstranila tvita z istim izsekom intervjuja, poroča STA.

Tudi tiskovna predstavnica Twitterja je sporočila, da je objava "v nasprotju s pravili Twitterja glede napačnih informacij o covid-19", ter dodala, da bodo morali lažni tvit najprej odstraniti, preden bodo lahko spet tvitali. Kasneje so to storili, saj je Trumpov račun spet aktiven.

Foto: Getty Images

"Še en primer pristranskosti Silicijeve doline do Trumpa"

Na ukrepe Facebooka in Twitterja so se Trumpovi predstavniki že odzvali in v odzivu za javnost sporočili, da je to "še en primer očitne pristranskosti Silicijeve doline do tega predsednika, ko se pravila uporabljajo zgolj v eni smeri".

Dodali so, da je predsednik "zgolj dejal, da so otroci manj dovzetni" za covid-19, ter da "družbeni mediji niso razsodniki resnice".

Foto: Getty Images

To je prvič, da je Facebook v skladu s svojo politiko odstranil vsebino, ki jo je delil Trump, medtem ko je Twitter v preteklosti že ustavil delovanje računa Trumpovega sina Donalda mlajšega, ker je ta delil posnetek, ki naj bi po navedbah Twitterja širil napačne informacije o koronavirusu in hidroksiklorokinu, še piše STA.

