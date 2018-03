Evropske države in Trump izganjajo ruske diplomate, Slovenija jih bo pustila

Nemčija, Francija in Poljska so napovedale izgon po štirih ruskih diplomatov zaradi ruske vpletenosti v napad z živčnim plinom v Veliki Britaniji. Po dva diplomata bosta izgnali tudi Italija in Danska, ukrepu se pridružujejo še druge evropske države. Po besedah predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska jih je skupaj 14.

Nemčija, Francija in Poljska so se odločile izgnati po štiri ruske diplomate, ki službujejo pri njih, poročajo tuje tiskovne agencije. Za odhod bodo imeli sedem dni časa.

Ukrepu so se pridružile tudi baltske države, Litva, Latvija in Estonija.

Iz italijanskega zunanjega ministrstva so sporočili, da bo Italija izgnala dva ruska diplomata, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Podobno so se za izgon dveh ruskih diplomatov odločili v Koebenhavnu.

Izgonu ruskih diplomatov se je pridružila tudi Ukrajina; kot je napovedal ukrajinski predsednik Petro Porošenko, jih bo moralo državo zapustiti 13.

Za izgon ruskih diplomatov so se odločile ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je odredil izgon 60 ruskih domnevnih "vohunov" in zaprtje ruskega konzulata v Seattlu.

Gre za odziv na napad z živčnim strupom na ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo v britanskem Salisburyju 4. marca, za katerim naj bi stala Moskva. Ta sicer vsakršno vpletenost v ta napad zanika.

Cerar: Slovenija za zdaj ne bo izgnala ruskih diplomatov

Slovenija za zdaj ne načrtuje izgona ruskih diplomatov ali podobnih ostrih ukrepov zaradi vloge Rusije v napadu z živčnim strupom v Salisburyju, je pretekli teden v Bruslju povedal premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle.

Cerar ob tem poudarja, da je treba počakati na preiskavo neodvisne mednarodne institucije, da bo mogoče z gotovostjo trditi, kdo je odgovoren in kako se bo treba v prihodnje odzivati.

Foto: Reuters

ZDA bodo izgnale 60 ruskih "vohunov"

Ameriški predsednik Donald Trump se je odločil za izgon 60 ruskih diplomatov, ki naj bi bili vohuni. Odredil je tudi zaprtje ruskega konzulata v Seattlu.

Po navedbah visokih predstavnikov Trumpove administracije bo moralo ZDA zapustiti 48 "znanih obveščevalcev" na ruskem konzulatu v Seattlu in še 12 drugih na ruski misiji pri Združenih narodih. ZDA bodo morali zapustiti v naslednjih sedmih dneh.

Bela hiša je sporočila, da konzulat v Seattlu zapirajo, ker je ta bil v središču vohunskih dejavnosti proti pristanišču za vojaške podmornice in letalskemu podjetju Boeing.

"ZDA so se za te ukrepe odločile skupaj z Natovimi zavezniki in partnerji po svetu kot odgovor na rusko uporabo vojaškega kemičnega orožja na tleh Združenega kraljestva, kar je bilo le zadnje v vrsti podobnih dejanj destabilizacije po svetu," je še sporočila Bela hiša. Dodali so, da so ZDA zaradi tega sedaj varnejše, ker so ruske zmogljivosti za vohunjenje in tajne operacije, ki ogrožajo nacionalno varnost, zmanjšane.