Evropska komisija vzpostavila novo vozlišče za biotehnologijo in bioproizvodnjo

Evropska komisija je danes vzpostavila novo vozlišče za biotehnologijo in bioproizvodnjo, in sicer da bi podprla podjetja, zlasti zagonska ter mala in srednja podjetja, pri uvajanju inovativnih izdelkov na trg EU in povečanju njihove konkurenčnosti. Vozlišče bo podjetjem pomagalo tudi pri dostopu do podpor EU.

Kot so sporočili iz Bruslja, bo vozlišče podjetjem pomagalo opredeliti podporo, ki je podjetjem na voljo na ravni EU, in kako dostopati do te podpore, s čimer bi jim pomagalo pri širitvi in rasti.

Vozlišče bo služilo kot operativno orodje za enostavne in dostopne informacije o ustrezni zakonodaji EU, možnostih financiranja in podpornih mrežah za podjetja, kot sta Evropska podjetniška mreža in Evropska platforma za sodelovanje grozdov.

Biotehnologija je prihodnost

"Biotehnologija je ključno gonilo industrijskih inovacij, konkurenčnosti in produktivnosti, hkrati pa uporablja manj virov, proizvaja manj emisij in ustvarja manj odpadkov. Biotehnologija ima preobrazbeni potencial za povečanje evropske industrijske proizvodnje in povečanje blaginje, od naprednih zdravstvenih rešitev do proizvodov na biološki osnovi v sektorjih, kot so kemikalije, hrana, detergenti, papir in celuloza ter tekstil," je ob tem dejal podpredsednik Evropske komisije za industrijsko strategijo Stephan Sejourne.

Vozlišče za biotehnologijo in bioproizvodnjo je rezultat strategije za spodbujanje biotehnologije in bioproizvodnje v EU, ki jo je Evropska komisija objavila marca lani.