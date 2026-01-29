Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
29. 1. 2026,
16.24

Osveženo pred

52 minut

Bruselj Evropska komisija Henrik Hololei

Četrtek, 29. 1. 2026, 16.24

52 minut

Evropska komisija odpustila visokega uradnika, ki mu je Katar plačeval službene poti

Avtorji:
D.K., STA

Henrik Hololei | Estonec Henrik Hololei je bil prej v Evropski komisiji visoki uradnik za promet, nazadnje pa svetovalec v generalnem direktoratu za mednarodna partnerstva. | Foto Reuters

Estonec Henrik Hololei je bil prej v Evropski komisiji visoki uradnik za promet, nazadnje pa svetovalec v generalnem direktoratu za mednarodna partnerstva.

Foto: Reuters

Evropska komisija je odpustila visokega uradnika Henrika Hololeija, potem ko je notranja preiskava ugotovila, da je kršil pravila, so za bruseljski spletni medij Politico povedali trije uradniki. Estonca so preiskovali zaradi očitkov, da mu je Katar plačeval službene poti.

"Razočaran sem, vendar sprejemam odločitev Komisije in sem vesel, da se je ta dolgotrajen proces končno sklenil," je danes za Politico povedal Henrik Hololei, ki so ga preiskovali zaradi domnevne kršitve pravil o navzkrižju interesov, preglednosti, sprejemanju daril in razkritju dokumentov.

Hololei je bil prej v Evropski komisiji visoki uradnik za promet, nazadnje pa svetovalec v generalnem direktoratu za mednarodna partnerstva. Glede na dokumente, v katere je imel vpogled Politico, je bil marca lani obveščen o notranjem disciplinskem postopku.

Preiskavo sprožil tudi Olaf

Evropska komisija je sprožila preiskavo, potem ko je evropsko tožilstvo novembra 2024 proti njemu uvedlo kazensko preiskavo. Hololei je bil tarča očitkov, da mu je Katar plačal več službenih poti v času, ko je njegov direktorat odločal o sporazumu o zračnem prometu s Katarjem, ki je bil podpisan leta 2021.

Preiskavo proti Hololeiju je leta 2023 sprožil tudi Evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf), ki je identificiral dolg seznam daril Katarja Hololeiju in njegovim družinskim članom. Skupno je bilo opravljenih 25 poti, ki so vključevale nastanitve v luksuznih hotelih in nakupovanje.

Bruselj Evropska komisija Henrik Hololei
