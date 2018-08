Evropa dobila novo najvišjo stolpnico #video

Rusija in z njo tudi evropska celina sta dobili novo najvišjo stolpnico. V Sankt Peterburgu, ki je geografsko v evropskem delu Rusije, namreč dokončujejo 462 metrov visoko stolpnico Lahta Center. Stolpnica že stoji v polni višini, zdaj dokončujejo njeno notranjost, prve pisarne naj bi bile na voljo do konca leta.

Stolpnica je v severozahodnem delu mesta, neposredno ob Finskem zalivu in okrog devet kilometrov od zgodovinskega središča mesta, tako da ne kvari njegove vedute. Graditi so jo začeli leta 2012, pri gradnji sodeluje okrog 600 ruskih in tujih podjetij oziroma 20 tisoč ljudi iz 18 držav.

Za gradnjo stolpnice stoji ruski energetski velikan Gazprom, ki bo tudi zasedal velik del prostorov, v njej bo namreč novi sedež podjetja. Preostale prostore bodo uporabili za javne namene, med drugim za znanstveni in izobraževalni center, športni in zdravstveni center, planetarij, kongresni center in razgledno nadstropje s spremljajočimi trgovinami, restavracijami in drugimi storitvenimi dejavnostmi.

Posebnost stolpnice je v tem, da se njeni deli vrtijo okrog središča v konični vrh. Od tal do vrha se zavrtijo za 90 stopinj. Skupna teža stavbe znaša 670 tisoč ton, njeni stebri z dvometrskim premerom segajo 82 metrov globoko v tla.

Celoten kompleks sestavljajo štiri stavbe s skupno 400 tisoč kvadratnimi metri površin, poleg 87-nadstropne glavne stolpnice še večnamenska stavba, vhodna stavba in garažno-skladiščna stavba. V stolpnico so vgradili napreden samodejni sistem za nadzor deformacij z okrog 3.000 senzorji, pametno dvojno stekleno fasado za večjo energijsko učinkovitost in pametno razsvetljavo.

Sanktpeterburška velikanka je na prestolu najvišje evropske in ruske stolpnice nasledila moskovski kompleks dveh stolpnic, poimenovan Federation Tower (Bašna Federacija). Višja stolpnica kompleksa je Tower East - Vostok, visoka je 374 metrov. Najvišja stolpnica v EU je medtem The Shard v Londonu (310 metrov), sledi frankfurtski Commerzbank Tower (259 metrov).

Lahta Center je sicer 13. najvišja stolpnica na svetu, prvo mesto zaseda 828 metrov visok nebotičnik Burdž Kalifa v Dubaju v Združenih arabskih emiratih. Na drugem in tretjem mestu sledita Shanghai Tower (632 metrov) v Šanghaju na Kitajskem in Abraj Al-Bait Clock Tower (601 meter) v Meki v Savdski Arabiji.