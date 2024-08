Evropa danes obeležuje spomin na žrtve genocida nad Romi pred 80 leti

Danes v spomin na dogodke pred 80 leti, ko so v plinskih komorah taborišča Auschwitz-Birkenau ugasnila življenja 4.300 sintskih in romskih otrok, žensk in moških, Evropa obeležuje mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti. Na tragične dogodke je v poslanici spomnila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Von der Leynova je v skupni izjavi s podpredsednico Evropske komisije za vrednote in preglednost Vero Jourovo in komisarko za enakost Heleno Dalli poudarila, da je bilo med holokavstom v taboriščih, na poljih in v neoznačenih jarkih sistematično umorjenih več kot pol milijona Romov.

"Njihova življenja so ugasnila, njihova kultura je bila zatrta, njihove zgodbe pa utišane. Naša dolžnost je zagotoviti, da njihovih zgodb ne pozabimo, in spoštovati njihovo zapuščino s tem, da se borimo za pravičnost in enakost vseh manjšin, ki so žrtve rasne diskriminacije," so poudarile.

Ob tem so dodale, da se s spominjanjem ponovno zavezujemo, da se bomo zavzemali za svet, v katerem se spoštujeta človekovo dostojanstvo in raznolikost ter v katerem ni prostora za sovraštvo.

V Sloveniji smo mednarodni dan spomina obeležili že med tednom – v torek v Mariboru, v četrtek pa v Murski Soboti. Na dogodku pred mariborsko Sinagogo je predsednik Zveze Romov Slovenije Jožko Horvata Muc poudaril, da je spomin na žalostne dogodke izpred osmih desetletij še posebej pomemben v luči soočanja z različnimi ekstremizmi v Evropi in tudi Sloveniji, ki terjajo politično in družbeno pozornost.

Poslanska skupina SD pa je dan pred spominskim dnevom na vlado naslovila pobudo, da se ustrezno loti reševanja vprašanj, povezanih z Romi. Med drugim predlagajo pripravo ustrezne zakonodaje na področju predšolske in šolske vzgoje.

Zaveze Evropske komisije

Evropska komisija in države članice EU so se zavezale, da se bodo borile proti anticiganizmu, diskriminaciji Romov in predsodkom do njih, kar je bilo temeljni vzrok evropskega genocida nad Romi. To je osrednji cilj strateškega okvira EU za Rome za obdobje 2020–2030 pri uresničevanju enakosti, vključevanja ter udeležbe Romov na evropski in nacionalni ravni.

Evropska komisija namerava letos v sklopu programa Državljani, enakost, pravice in vrednote zagotoviti več kot 14 milijonov evrov za podporo projektom evropskega zgodovinskega spomina. Prednostno bodo obravnavani projekti, namenjeni krepitvi spomina na žrtve holokavsta, izobraževanju in raziskavam v zvezi s holokavstom ali boju proti zanikanju in izkrivljanju holokavsta.