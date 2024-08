"Tudi Romi so bili žrtve fašizma in nacizma" #video

Pred mednarodnim dnevom spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti, ki ga vsako leto zaznamujemo 2. avgusta, je danes v Mariboru potekala prva od spominskih prireditev. Dogodek v Sinagogi so začeli s predavanjem o priložnostih romske kulturne dediščine v Sloveniji, končali pa s koncertom skupine Gipsy Groove na Židovskem trgu.

Pred koncertom glasbene skupine, ki je znana po svojih energičnih in karizmatičnih nastopih, s katerimi obenem ozavešča tudi o neenakosti in diskriminaciji, vprašanju svobode gibanja, rasizmu, pravicah žensk in človekovih pravicah na splošno, je zbrane nagovoril predsednik Zveze Romov Slovenije Jožko Horvata Muc.

Po njegovih besedah je zelo pomembno, da se žalostnih dogodkov izpred osmih desetletij spominjamo, še posebej, ker je tudi v današnjem času treba biti zelo pozoren na dogodke v evropskem, žal pa tudi slovenskem prostoru. "Evropa se sooča z različnimi ekstremizmi, ki terjajo politično in družbeno pozornost," je poudaril Horvat Muc.

Po njegovih besedah je danes medijska izpostavljenost romske skupnosti velika, a žal predvsem v negativni luči, na podlagi česar so nato sprožene različne oblike sovražnega govora, marsikdaj pa se dogaja tudi krivica mnogim Romom, saj javnost vse meče v isti koš.

Naloga vseh odgovornih, predvsem pa pripadnikov romske skupnosti, je zato opozarjati na tragična dejstva, ki so se zgodila pred 80 leti, saj jih podobna usoda lahko doleti kadarkoli. Romi so bili namreč po njegovih besedah prav tako žrtve nacizma in fašizma, a je kar nekaj časa trajalo, da sta evropska politična in akademska sfera spoznali, da je v tem primeru resnično šlo za genocid.

"Naš namen je zato, da predvsem mlade Rome ozaveščamo ter spomnimo na to, da živimo v nestabilnih časih. Žal v slovenskih učbenikih dogodki, ki se jih spominjamo danes, niso nikjer zabeleženi, kar je malomarnost akademska sfere," je še dodal Horvat Muc.

Spomin na žalostne zgodovinske dogodke bodo v četrtek počastili tudi v Murski Soboti, kjer bo potekala spominska slovesnost, posvečena romskim žrtvam nacističnega genocida. Slavnostni govornik na slovesnosti v prostorih Enote za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor, kjer bo sočasno na ogled tudi dokumentarna razstava Ej, Romale – prekmurski Romi v sliki in besedi, je bil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan.

Ob koncu slovesnosti so usodo Romov in Sintov med drugo svetovno vojno ob romologu Jožku Horvatu Mucu osvetlili še predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman, zgodovinar Marjan Toš ter pravnica in raziskovalka Vera Klopčič. Slovesnost je pospremil tudi kulturni program, v katerem so nastopili Nina Brasseuer in prijatelji.

2. avgusta letos bo minilo 80 let, odkar so nacisti uničili t. i. Zigeunerlager, romski del uničevalnega taborišča Auschwitz-Birkenau, in ob tem brezsrčno pobili še zadnje tamkajšnje taboriščnike. V eni sami noči so ubili skoraj tri tisoč Romov in Sintov, žrtve so bili večinoma ženske, otroci in starejši.