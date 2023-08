V Murski Soboti so se spomnili genocida nad Romi v drugi svetovni vojni

V Murski Soboti so danes pripravili slovesnost ob svetovnem dnevu spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je poudaril, da ima današnji dan dve sporočili – prvo je ohranjanje spomina na žrtve, drugo pa boj proti sedanjemu sovražnemu govoru in diskriminaciji.

Kot je poudaril, je še vedno treba ohranjati spomin na žrtve, "kajti to, kar se je zgodilo v drugi svetovni vojni, genocid nad Romi, je najbolj grozen dogodek v zgodovini romske skupnosti in se ga moramo spominjati predvsem zato, da bodo prihodnje generacije razumele, kaj se je z Romi dogajalo."

Povedal je, da se je v romsko in tudi svetovno zgodovino kot eden najbolj usodnih datumov zapisal prav 2. avgust. V noči na 3. avgust 1944 so namreč nacisti pobili več kot štiri tisoč Romov in Sintov, je izpostavil. V koncentracijsko taborišče Auschwitz je bilo od začetka leta 1943 pripeljanih okrog 23 tisoč Romov in Sintov, na katerih so izvajali različne medicinske poskuse, je dejal.

Po ocenah muzeja holokavsta v ZDA so nacisti in njihovi zavezniki ubili približno četrtino evropskih Romov, vendar skupno število Romov, ubitih v holokavstu, ni znano, je izpostavil predsednik Zveze Romov Slovenije.

Ob tem je po njegovih besedah v sedanjem času prišlo do situacije, ko se ponovno povečujeta sovražni govor in diskriminacija. "Ljudje so nestrpni in romsko skupnost še vedno postavljajo v najslabši položaj, kot družbo, ki je najbolj ob robu. In to ni dobro," je poudaril Horvat Muc.

Po njegovem mnenju se mora romska skupnost skupaj z drugimi boriti za to, da bo v prihodnosti čim manj tovrstnih vplivov, ki bi lahko "tudi pripeljali do ponovnega genocida nad Romi."

Na današnji slovesnosti so osvetlili problematiko genocida nad Romi in predvajali odlomek dokumentarnega filma o pričevalcih o genocidu med drugo svetovno vojno, v katerem je bilo pobitih več deset tisoč Romov. Nato so položili venca pri spominski plošči na dvorišču nekdanje ekonomske šole.