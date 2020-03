EU zaprla zunanje meje, Evropejci iz tujine z evakuacijskimi leti

Članice EU za zajezitev novega koronavirusa uvajajo 30-dnevno omejitev nebistvenih potovanj v Unijo. Države bodo še naprej sprejemale ukrepe za omejitev javnega življenja. Napovedani so tudi novi evakuacijski leti za evropske državljane, med njimi je nekaj deset Slovencev, ki so zaradi ukrepov proti pandemiji novega koronavirusa obtičali v tujini.

Voditelji članic EU so v torek na videokonferenci podprli 30-dnevno omejitev nebistvenih potovanj v Unijo, ki naj bi jo države začele izvajati takoj. Izjeme veljajo le za državljane EU, ki se vračajo domov, zdravnike, znanstvenike in čezmejne delavce, piše STA.

O premagovanju negativnih posledic koronavirusa bodo sicer danes na videokonferenci razpravljali prometni ministri EU, med njimi slovenski minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Izmenjali bodo izkušnje in informacije o dozdajšnjih ukrepih v transportu, ki je eden najbolj prizadetih gospodarskih sektorjev.

Ukinitev javnega transporta

Zmanjšana trgovina z blagom in storitvami, pomanjkanje materialov v dobavnih verigah in močan negativen vpliv na turizem ter vpliv preventivnih ukrepov prepovedi druženja in izolacije negativno vplivajo tudi na transport. Javni transport v različnih oblikah se močno omejuje ali celo začasno ukinja, piše STA.

Ministri bodo preučili možnosti za nadaljnje ukrepanje za zagotovitev transporta in pretoka blaga ter čim boljšega delovanja notranjega trga in gospodarstva EU.

Okužbe z novim koronavirusom so do zdaj potrdili v 146 državah po svetu. Zaradi koronavirusne bolezni 19 je umrlo več kot 7800 ljudi. Tretjino vseh primerov okužb so do zdaj potrdili v Evropi.