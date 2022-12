EU obrača hrbet Rusiji, sklenila je pomemben dogovor z Azerbajdžanom

Voditelji Romunije, Azerbajdžana, Gruzija in Madžarske so danes v Bukarešti v Romuniji ob prisotnosti predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen podpisali dogovor o izgradnji daljnovoda, ki bo pod Črnim morjem povezal Azerbajdžan in Gruzijo z EU. V on der Leyenova je dejala, da unija obrača hrbet odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in se obrača k "zanesljivim energetskim partnerjem".

Dogovor, ki so ga podpisali predsednik Azerbajdžana Ilham Alijev ter premierji Romunije Nicolae Ciuca, Gruzije Irakli Garibašvili in Madžarske Viktor Orban, predvideva izgradnjo 1.195-kilometrskega daljnovoda, ki bo potekal iz Azerbajdžana prek Gruzije pod Črnim morjem do Romunije in nato na Madžarsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z gradnjo naj bi začeli prihodnje leto, po navedbah nemške tiskovne agencije dpa naj bi bila končana v treh do štriih letih, vendar pa po poročanju AFP naj elektrika po povezavi ne bi stekla pred letom 2029. Povezava pa naj bi prispevala k diverzifikaciji dobave elektrike EU.

EU obrača hrbet Rusiji

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da unija obrača hrbet odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in se obrača k "zanesljivim energetskim partnerjem". V objavi na omrežju Twitter je tudi izrazila zadovoljstvo, da dogovor velik poudarek daje obnovljivim virom energije.

Gruzija in Azerbajdžan, ki ležita na kavakaškem gorovju, imata velik hidroenergetski potencial, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Orban je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI dejal, da se je EU ujela v "strateški vakuum", v katerem morajo voditelji članic svojim državam z novimi viri energije zagotoviti energetsko in gospodarsko varnost. Dodal je, da so energetski viri v kaspijski regiji "razumno oddaljeni" in da lahko daljnovod, za katerega so se danes dogovorili, predstavlja "inovativno rešitev" za njihovo izkoriščanje.