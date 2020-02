Finančni ministri EU so danes v Bruslju osvežili črni seznam davčnih oaz, na katerega so dodali Kajmanske otoke, Panamo, Sejšele in Palau, piše STA.

Kajmanski otoki so prvo britansko čezmorsko ozemlje, ki se je znašlo na tem seznamu, in to manj kot tri tedne po brexitu. Panama, ki so jo leta 2018 s seznama umaknili, pa se nanj spet vrača.

Vprašanje razširitve črnega seznama davčnih oaz, na katerem so bili do zdaj Ameriška Samoa, Fidži, Guam, Oman, Trinidad in Tobago, Ameriško deviško otočje, Vanuatu in Samoa, skupaj z omenjenimi štirimi pa je zdaj na njem dvanajst jurisdikcij, je v preteklih dneh dvignilo precej prahu, piše STA.

Turčija na sivem seznamu

Sporna naj bi bila zlasti Turčija, ki za zdaj ostaja na sivem seznamu, na katerem so jurisdikcije, ki sicer po oceni Unije ne sodelujejo ustrezno na davčnem področju, vendar so obljubile ukrepanje. EU je sicer 16 jurisdikcij danes s sivega seznama umaknila, ker so izpolnile zaveze.

Prvi črni seznam davčnih oaz je EU oblikovala v začetku decembra 2017, da bi okrepila boj proti izogibanju davkom v odziv na davčni aferi panamski dokumenti in luxleaks. Na njem je bilo 17 držav oziroma jurisdikcij. Še 47 jurisdikcij so članice tedaj uvrstile na sivi seznam, še piše STA.