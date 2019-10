Erdogan zagrozil z obnovitvijo ofenzive v Siriji

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je zagrozil, da bo znova in še z "večjo odločnostjo" sprožil ofenzivo na severu Sirije, če se kurdski borci od tam ne bodo umaknili, kot določa dogovor, ki so ga izpogajale ZDA. Sirski predsednik Bašar al Asad pa je Erdogana danes označil za tatu. "Erdogan je tat (...) ukradel je tovarne, žito in nafto, danes pa krade ozemlje," je dejal.

Erdogan se bo s Putinom sešel le nekaj ur pred iztekom roka, ki ga je za umik z meje med Sirijo in Turčijo dobila kurdska milica YPG. V njej Ankara vidi podaljšek Kurdske delavske stranke, s katero se že desetletja bori na svojih tleh, obe pa obravnava kot teroristični organizaciji.

Turška vojska je v četrtek po dogovoru med Ankaro in Washingtonom začasno ustavila ofenzivo na sever Sirije, ki jo je sprožila 9. oktobra, pod pogojem, da se kurdske sile umaknejo z 32 kilometrov širokega pasu ob sirsko-turški meji. Ta prekinitev ognja naj bi iztekla danes ob 17. uri po srednjeevropskem času.

"Če obljube, ki so jih naši državi dale ZDA, ne bodo izpolnjene, bomo našo operacijo nadaljevali tam, kjer smo jo ustavili, in s še večjo odločnostjo," je danes sporočil Erdogan.

Potrdil je sicer tudi, da se je med 700 in 800 kurdskih borcev že umaknilo z območja od kraja Jarabulus do meje z Irakom, ki ga Turčija prav tako želi spraviti pod svoje okrilje. S tega območja naj bi se umaknilo tudi še preostalih od 1200 in do 1300 borcev.

Rusija in Turčija ključni tuji igralki v sirski vojni

Rusija, ki je ključni zaveznik sirskega predsednika Bašarja al Asada, je Turčijo po sprožitvi ofenzive pozvala, naj spoštuje ozemeljsko celovitost Sirije, kar bo Putin verjetno danes ponovil Erdoganu.

Foto: Reuters Rusija in Turčija sta ključni tuji igralki v sirski vojni. Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da s severa Sirije umakne ameriške vojake - kar je omogočilo turško ofenzivo - je okrepila položaj Moskve. Ruske sile so prejšnji teden že zamenjale ameriške in sedaj tam podpirajo sirsko vojsko, ki so jo za pomoč zaprosili kurdski borci.

Erdogan je prejšnji teden izjavil, da ga vrnitev sirske vojske na sever države ne moti, saj da ga zanima le to, da se YPG umakne z 32 kilometrov širokega pasu ob sirsko-turški meji, kjer naj bi vzpostavili t. i. varno območje.

Sirija in Turčija si kljub temu, da sta v sirskem konfliktu na nasprotnih bregovih, prizadevata najti rešitev za njegovo končanje. V tej luči je Erdogan napovedal, da se bo s Putinom pogovarjal tudi o razmerah v Idlibu. Sirski predsednik Bašar al Asad je danes izjavil, da je poraz džihadistov v pokrajini Idlib na severozahodu države ključen za končanje osemletne vojne.

Asad: Erdogan je tat Sirski predsednik Bašar al Asad je danes turškega predsednika Erdogana označil za tatu. "Erdogan je tat (...) ukradel je tovarne, žito in nafto, danes pa krade ozemlje," je dejal med obiskom vojaških enot v pokrajini Idlib.

Erdogan se s Francijo ne želi pogovarjati

Erdogan je danes tudi zavrnil ponedeljkov poziv francoskega predsednika Emmanuela Macrona po podaljšanju prekinitve ognja na severovzhodu Sirije. "Macron mi ni podal nobenega takega predloga. Macron se o tem večinoma pogovarja s teroristi," je dodal Erdogan, pri čemer je imel v mislih srečanje francoskega predsednika s predstavnico Sirskih demokratičnih sil (SDF), ki jih vodijo kurdski borci. Francija ni naš sogovornik," je dodal Erdogan in poudaril, da je Turčija glede Sirije v stiku z ZDA. Nezadovoljstvo pa je Erdogan danes izrazil tudi nad določenim nasprotovanjem turški ofenzivi v Siriji v Iranu. Po njegovem mnenju bi moral iranski predsednik Hasan Rohani utišati te glasove nasprotovanja.