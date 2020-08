Erdogan opozarja: Turčija v Sredozemlju ne bo popuščala

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes opozoril, da Turčija v vzhodnem Sredozemlju ne bo popuščala. Grčijo pa je posvaril pred napakami, ki bi lahko vodile do njenega uničenja. To je dejal nekaj ur po tem, ko so Atene sporočile, da bodo danes na območju začele tridnevne vojaške vaje z Italijo, Ciprom in Francijo.

"V Sredozemskem, Egejskem in Črnem morju bo Turčija vzela, kar je upravičeno njeno," je dejal Erdogan. "Zato smo odločeni storiti vse, kar je potrebno na političnem, gospodarskem in vojaškem področju," je dodal v nagovoru v vzhodni provinci Mus ob obletnici bitke pri Malazgirtu leta 1071, piše STA.

"Ne bomo popuščali glede tistega, kar je naše"

"Ne želimo tujega ozemlja, a ne bomo popuščali glede tistega, kar je naše," je poudaril v televizijskem nagovoru. "Pozivamo sogovornike, naj se vzdržijo vseh napak, ki bi odprle pot do njihovega uničenja," je dejal v posrednem opozorilu Grčiji, turški zaveznici v Natu, poroča STA. "Če rečemo, da bomo nekaj naredili, bomo to tudi storili in plačali ceno," je dodal. "Tisti, ki se želijo Turčiji zoperstaviti in so za to pripravljeni plačati ceno, naj to storijo. Sicer naj se nam umaknejo s poti," je pribil.

Turčija želi nove zaloge nafte in zemeljskega plina

Grčija in Turčija sta na nasprotnih bregovih glede vrste vprašanj, kot so migracije in bizantinska dediščina v Istanbulu, odnose pa zadnje mesece in dneve dodatno zaostrujejo odkrite nove zaloge nafte in zemeljskega plina v vzhodnem Sredozemlju, ki jih želi izkoriščati Turčija ne glede na ozemeljske spore z Grčijo, poroča STA.

Grčija in Turčija sta sicer v torek po pogovorih z nemškim zunanjim ministrom Heikom Maasom izrazili pripravljenost na dialog glede tega vprašanja. V četrtek in petek pa bodo o tem na neformalnem srečanju v Berlinu govorili tudi zunanji ministri EU.