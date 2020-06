Erdogan krepi pooblastila "nočnih stražarjev"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turški parlament je v sredo potrdil zakon, ki bo okrepil pooblastila t. i. nočne straže, ko se prebivalci sami organizirajo za varovanje lastne soseske. Po novem bodo imeli ti stražarji sosesk praktično enaka pooblastila kot policisti in bodo lahko oboroženi. V opoziciji že opozarjajo, da se vzpostavljajo ljudske milice za obrambo predsednika.

Nočni stražarji v Turčiji lahko ponoči patruljirajo po njihovih soseskah ali naseljih in prijavljajo morebitna kazniva dejanja, kot so na primer vlomi. Zdaj bodo lahko nosili orožje in tudi ustavljali osumljence ter jih preiskovali, kaj imajo pri sebi, poroča STA.

Ta straža ima v Turčiji že več kot stoletno tradicijo. V starih turških filmih jo običajno predstavljajo dobrovoljni starejši gospodje, ki patruljirajo po ulicah in s piščalko opozarjajo morebitne nepridiprave.

Po spodletelem udaru vse več pripadnikov

Formalno je ta služba podrejena notranjemu ministrstvu. Šteje že več kot 28 tisoč pripadnikov, njihovo število pa se je pomembno okrepilo zlasti po spodletelem poskusu državnega udara proti predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu julija 2016, piše STA.

Nočni stražarji bi lahko pomagali policistom

V Erdoganovi vladajoči stranki AKP poudarjajo, da bodo nočni stražarji na podlagi nove zakonodaje lahko učinkoviteje pomagali policistom, ko bodo preprečevali morebitne vlome in napade na ulicah. Po mnenju opozicije si Erdogan na ta način vzpostavlja novo lojalno oboroženo silo. Če je že treba okrepiti varnost na ulicah, potem bi bilo treba okrepiti policijo, menijo. Razprava v parlamentu v Ankari je bila zato zelo razgreta. V torek so zapele celo pesti med nekaterimi poslanci, še piše STA.