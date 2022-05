EPP začenja kongres, bo Weber stranki vrnil moč?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Rotterdamu se danes začenja kongres Evropske ljudske stranke (EPP), na katerem bodo izvolili novo vodstvo. Kot edini kandidat se za predsednika poteguje vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentu Manfred Weber, ki bo nasledil Donalda Tuska, prizadeval pa naj bi si predvsem za povrnitev moči in oživitev stranke.

Ob volilnem kongresu potekajo tudi študijski dnevi, ki med drugim v ospredje razprave postavljajo vprašanja ponovne potrditve vrednot EPP. Ta je v zadnjih letih izgubljala vpliv in moč, še zlasti po velikih volilnih neuspehih, med drugim v Nemčiji, Franciji in na Nizozemskem.

V Evropskem svetu je trenutno le sedem od 27 voditeljev držav članic EU iz EPP (Grčija, Avstrija, Ciper, Romunija, Hrvaška, Litva, Latvija), s porazom na volitvah pa je iz kroga evropskih voditeljev iz vrst EPP izpadel tudi slovenski premier Janez Janša.

Politico: Vodenje EPP v prihodnjih letih odločilno za prihodnost evropskih konservativnih strank

Weber, 49-letni član bavarskih krščanskih socialistov (CSU) in od leta 2014 vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentu, naj bi obenem ostal na čelu strankine parlamentarne politične skupine, ki sicer ostaja največja v Evropskem parlamentu. Če bo izvoljen, bo njegovo vodenje EPP v prihodnjih letih odločilno za prihodnost konservativnih strank v Evropi, ocenjuje Politico.

Volitve predsednika bodo potekale danes popoldne, v sredo pa bodo potekale še volitve generalnega sekretarja, blagajnika in desetih podpredsednikov. Kongresa se bodo iz Slovenije udeležile tudi delegacije strank SDS, NSi in SLS, ki so članice EPP.