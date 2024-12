Elektorji potrdili Trumpa za zmagovalca novembrskih volitev

Njegova tekmica, demokratska kandidatka in podpredsednica Kamala Harris, je za razliko od njega pred štirimi leti poraz na letošnjih volitvah priznala in bo 6. januarja v vlogi predsednice senata in kongresa vodila formalne postopke potrjevanja Trumpove zmage.

Trump je glede na ugotovitve kongresne in pravosodne preiskave leta 2020 neuspešno prepričeval svojega podpredsednika Mika Pencea, naj na isti formalni proceduri razveljavi izide volitev in ju ohrani na oblasti.

Američani na predsedniških volitvah v bistvu volijo za elektorje, ki so v torek kot posredniki ljudstva opravili svoja glasovanja. Politične stranke, ki imajo predsedniškega kandidata, še pred volitvami pripravijo sezname elektorjev, veljavni pa so potem seznami zmagovalnega kandidata v zvezni državi.

Trump je 5. novembra osvojil 312 elektorskih glasov, Harris pa 226 in takšen je bil tudi izid torkovih glasovanj elektorjev.

Ustava sicer ne določa, da morajo elektorji glasovati za tistega, ki je dobil največ glasov volivcev v posamezni državi. Elektorje so si ustanovitelji ZDA pred več kot 200 leti izmislili kot varovalni sistem pred nezaželenimi prevzemi oblasti.

V preteklosti so se elektorji včasih odločali po svoje, zato je večina zveznih držav sprejela posebne zakone, ki od njih zahtevajo, da ostanejo zvesti svoji stranki in kandidatu, sicer jim grozi kazen.