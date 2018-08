Egipčani so balzamirali mumije še pred časom faraonov

Starodavni Egipčani so uporabljali balzamiranje pri mumificiranju trupel precej prej kot v času faraonov in na širšem geografskem območju, kot je bilo do zdaj znano, v študiji ugotavljajo raziskovalci.

Obsežni forenzični testi na nedotaknjeni prazgodovinski mumiji, za katero so sprva menili, da je bila naravno ohranjena le s pokopom v vroč suh pesek, so prvič razkrili, da je balzamiranje potekalo 1500 let prej, kot je bilo do zdaj znano.

Odkritje je pomembno za razumevanje prazgodovine

Egiptologinja in strokovnjakinja za pokopne prakse Egipčanov z univerze Macquarie Jana Jones je dejala, da je odkritje "pomemben prispevek k omejenemu vedenju o prazgodovinskem obdobju in obsegu zgodnjih postopkov mumificiranja".

Z balzamacijo se ohranjajo posmrtni ostanki pokojnika. Je eden od korakov pri mumificiranju, ki so ga uporabljali v starem Egiptu in drugod. Egipčani so mumificirali trupla bogatih ljudi in faraonov. Najbolj popoln postopek mumificiranja vključuje odstranjevanje možganov skozi nosnice s pomočjo kovinskih kljuk.

"Po kemični analizi, vizualnem pregledu telesa, genetskih raziskavah, ogljičnem datiranju in mikroskopski analizi lanenih povojev lahko potrdimo, da je ritual mumificiranja potekal že leta 3600 pr. n. št. na moškem, starem med 20 in 30 let," je pojasnila Jana Jones.

Znanstveniki so ugotovili, da so pokojnikovo truplo, da bi preprečili gnitje, balzamirali z rastlinskim oljem, segreto smolo iglavca, aromatičnim rastlinskim izvlečkom in rastlinsko gumo oziroma sladkorjem. Vse to so pomešali in premazali blago, v katerega so zavili truplo.

Ta postopek za balzamiranje je vseboval antibakterijska sredstva, ki so bila v podobnih razmerjih uporabljena na višku mumificiranja v Egiptu 2500 let pozneje. Raziskave so opravili na več kot 5500 let stari mumiji, ki jo hranijo v muzeju v Torinu.