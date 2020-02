Na Otoku pričakujejo najhujše, easyJet odpovedal tudi lete z Brnika

Zaradi napovedanih vremenskih nevšečnosti je nizkocenovni letalski prevoznik easyJet že danes odpovedal že več kot 230 letov v in iz Velike Britanije. Med odpovedanimi poleti so tudi sobotni leti z brniškega letališča na londonsko letališče Stansted in obratno. Pri British Airwaysu letov še ne odpovedujejo, priznavajo pa, da zaradi močnega vetra do ponedeljka pričakujejo prekinitve oziroma motnje.

Vremenoslovci so zaradi prihoda Dennisa za večino delov Združenega kraljestva že izdali vremenska opozorila, ki bodo predvidoma veljala do ponedeljka. Na jugu Škotske, v severni in jugozahodni Angliji ter Walesu, po poročanju Sky News, pričakujejo močne poplave, ki po besedah oblasti predstavljajo veliko nevarnost za lokalno prebivalstvo.

