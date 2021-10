Dvajset mrtvih v potresu v Pakistanu, 150 poškodovanih #video

Magnitude of a 5.9 #earthquake originated in #Harnai and jolted various parts of Balochistan including Quetta Pakistan. pic.twitter.com/o6DCjaSkCe

Potres je prizadel pakistansko provinco Beludžistan, poroča BBC, žrtev, med katerimi je večina žensk in otrok, pa bi lahko bilo še več. Trenutno poročajo o 20 umrlih in vsaj 150 poškodovanih osebah.

Potres z magnitudo 5,9 je imel epicenter na globini devet kilometrov. Reševalna akcija še poteka, mnoge v kritičnem stanju so že odpeljali v bolnišnice. Foto: Reuters

V potresu se je porušilo najmanj sto hiš iz blata, na stotine ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Večina škode je nastala v okrožju Harnai, vzhodno od Quette, kjer so številni rudniki premoga, ki bi se lahko v potresu sesedli.

Notranji minister Beludžistana Mir Ziaullah Langu je za BBC potrdil, da so na terenu še vedno reševalne službe.

At least 20 people have been killed and nearly 200 injured after a 5.7-magnitude quake struck southwestern Pakistan https://t.co/9ynqklZJSl