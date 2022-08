Z 12-metrsko jadrnico je 62-letni Francoz odplul iz Lizbone, potem pa pozno v ponedeljek zvečer poslal signal na pomoč. Jadrnica se je prevrnila, 62-letnik je 16 ur ostal ujet v svoji jadrnici in preživel z uporabo majhnega zračnega mehurčka," poroča BBC.

“Cada vida salvada es nuestra mayor recompensa”



Así fue el rescate realizado ayer por Salvamento Marítimo al tripulante del velero francés JEANNE SOLO SAILOR que estaba quilla al sol a 14 millas NNW de Islas Sisargas. pic.twitter.com/gqobWTSoWc — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 3, 2022

Španski reševalci so prejeli klic na pomoč v bližini španske severozahodne regije Galicija. V iskalno akcijo je bila vključena reševalna ladja s petimi potapljači in tremi helikopterji. Reševalna ekipa je na jadrnico pritrdila balone, da se ta ne bi potopila. Z reševanjem so morali počakati do jutra, ko sta se potapljača spustila pod jadrnico in pomagala ujetemu moškemu nad gladino.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

"Vsako rešeno življenje je naša največja nagrada," je na Twitterju zapisalo špansko društvo za pomorsko varnost in reševanje. Jadralca so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na opazovanje. Po besedah reševalcev je 62-letni moški preživel nemogoče.