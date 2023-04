Družinska tragedija: umrla je nekaj ur po tem, ko je pokopala svojega moža

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mož Sare Nowak je umrl zaradi raka. Le nekaj ur po pogrebu je bila sama udeležena v prometni nesreči, v kateri sta takoj umrla ona in njen sopotnik, piše Washington Post.

Sara Nowak in njen mož Louis sta bila poročena šest let. Sarina mati Patricia Cartwright oba opisuje kot "pravi sanjski par": "Kjer je bil eden, je bil tudi drugi." To žal velja tudi za pokojni par iz ameriške zvezne države Wisconsin. Le nekaj ur po moževem pogrebu je Sara umrla v prometni nesreči.

Louis je marca umrl zaradi raka na jetrih, star 54 let. Njegov večmesečni boj z boleznijo je šestčlansko družino močno prizadel. Kljub temu je njegova žena vedno ostala pozitivna, pravi njena mama. Z Louisom je preživela čim več časa v bolnišnici in ga ves čas spominjala, da se bosta nekega dne "spet skupaj smejala".

Takoj po Louisovem pogrebu se je Sara dogovorila za sestanek s sosedom, da bi se še zadnjič poklonila njenemu možu. Louis je bil avtomobilski navdušenec, Sara in sosed pa sta želela pustiti izvesti t.i. burnout v spomin na Louisa. Burnout je izraz v angleščini, ko voznik pritiska na plin in suka volan v krogu, tako da se izpod avtomobilskih gum kadi.

A sosed je izgubil oblast nad avtomobilom, ta je zletel v jarek in se prevrnil. Oba s Saro, ki je bila stara 42 let, sta umrla na kraju nesreče, še piše Washington Post.