Donald Trump za sto milijonov dolarjev toži svojo nečakinjo

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je proti svoji nečakinji Mary Trump in ameriškemu mediju The New York Yimes vložil stomilijonsko tožbo zaradi objave njegovih davčnih napovedi, poroča NBC News. Trump toženim očita razkritje osebnih podatkov s ciljem uničiti njegovo dobro ime. "Toženi so se povezali v zahrbtno zaroto, katere cilj je bil pridobiti tajne in zelo občutljive osebne podatke, ki so jih zlorabili za svoje osebne koristi," je zapisal Trump v tožbi.

Mary Trump, ki je njegove davčne napovedi razkrila v svoji knjigi iz leta 2020, je finančne podatke že pred objavo knjige delila z novinarji New York Yimesa. Ti so za svoje delo o Trumpovih davčnih optimizacijah dobili tudi Pulitzerjevo nagrado.

Mary Trump Foto: Reuters

Donald in Mary

Nekdanji ameriški predsednik je Mary Trump s tožbo poskusil preprečiti že izdajo knjige, vendar ni bil uspešen. V novi tožbi ji očita, da je sistematično kradla dokumente iz pisarne njegovega odvetnika in da je z razkritjem kršila dogovor o molčečnosti, ki ga je že pred leti podpisala s Trumpovo fundacijo. Mary Trump svojemu stricu odgovarja, da je zguba. "Zdaj je popolnoma obupan in išče kakršenkoli izgovor, da pozornost s svojih napak preusmeri na drugega," je tožbo komentirala Mary Trump.

Donald in The New York Times

Trump novinarje ameriškega medija obtožuje, da jih je "motivirala osebna želja po maščevanju in njihova želja po slavi, zunanji potrditvi in denarju ter promociji njihove politične agende". Pri The New York Timesu so na tožbo odgovorili z besedami, da se bodo borili na sodišču, v svojem poročanju pa ne vidijo nič spornega. Tožbo Trumpa razumejo kot napad na medijsko svobodo, razkritje njegovih osebnih davčnih napovedih pa je bilo v interesu javnosti.