Banjaluka Igor Dodik Milorad Dodik Republika Srbska Donald Trump mlajši

Torek, 7. 4. 2026, 15.30

Donald Trump mlajši prispel v Banjaluko

Donald Trump mlajši se bo v Banjaluki udeležil gospodarske razprave in srečal z uradniki iz Republike Srbske, načrtovan je tudi obisk posestva Milorada Dodika v Bakincih.

Foto: Guliverimage

V Banjaluko je danes po poročanju medijev v Bosni in Hercegovini prispel Donald Trump mlajši. Najstarejši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa se bo srečal s podjetniki in politiki ter sodeloval na gospodarski razpravi. V Republiki Srbski se mudi na povabilo sina predsednika vladajoče stranke SNSD Milorada Dodika, Igorja Dodika.

Donald Trump mlajši je v Banjaluko prispel iz Miamija, zaradi njegovega prihoda v mestu vladajo izjemni varnostni ukrepi. Okrepljene policijske enote so razporejene na vsakem koraku, od vpadnic do središča Banjaluke, del mesta je v celoti zaprt, na strehah stavb so tudi ostrostrelci.

Na letališču ga je sprejel organizacijski sekretar Stranke neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Igor Dodik, ki je sporočil, da gre za prijateljski obisk na njegovo povabilo, poroča sarajevski portal Klix.

Trump mlajši se bo v Banjaluki udeležil gospodarske razprave in srečal z uradniki iz Republike Srbske, načrtovan je tudi obisk posestva Milorada Dodika v Bakincih.

Z bratom vodita The Trump Organization

Najstarejši sin Donalda Trumpa nima nobene formalne vloge v administraciji svojega očeta. Skupaj z mlajšim bratom Ericom vodi družinski poslovni imperij The Trump Organization, kot izvršni podpredsednik pa skrbi za širitev dejavnosti na področju nepremičnin, maloprodaje, trgovine, hotelov in golfa.

Marca lani se je mudil tudi v Beogradu, kjer se je sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

