Kam je izginil dokument, ki razkriva veliko težavo Rusije?

Center za tržne raziskave na Visoki šoli za ekonomijo (HSE) v Moskvi je pred tednom dni objavil poročilo, ki je izpostavilo zaskrbljujoč podatek, da je tako imenovani indeks poslovnega zaupanja v Rusiji padel na najnižjo raven, odkar državo vodi Vladimir Putin. Stanje ni bilo tako slabo niti med svetovno gospodarsko krizo v letih 2008 in 2009 niti v obdobju pandemije bolezni covid-19, so opozorili. Poročilo je zdaj brez pojasnila izginilo s spletne strani HSE.

Poročilo centra za tržne raziskave na HSE je bilo objavljeno 21. aprila, a spletno mesto na spletni strani visoke šole za ekonomijo, kjer ga je bilo mogoče najti, ne obstaja več (vir). Še vedno obstaja obvestilo o objavi poročila, a povezave do dokumenta v obvestilu ni več.

Je dokument vrgel slabo luč na oblast v Kremlju, zato je prišel ukaz za odstranitev?

Kot izpostavlja ruski neodvisni medij The Moscow Times, je bil ključen podatek v poročilu sicer izredno zaskrbljujoč.

Tako imenovani indeks poslovnega zaupanja, ki so ga pri HSE sestavili na podlagi rezultatov ankete ruskega državnega statističnega urada Rosstat med vodilnimi ruskimi menedžerji in lastniki podjetij, je namreč na najnižji točki od leta 2000 oziroma približno od takrat, ko je vajeti države prevzel Vladimir Putin.

Ruski predsednik Vladimir Putin pa je od vlade in centralne banke letos že dvakrat zahteval, naj pospešita gospodarsko rast in hkrati najdeta razloge, zakaj rast ruskega BDP upada. Foto: Reuters

Indeks BCI je v prvem četrtletju leta 2026 padel na minus 8 točk, kar je nižje od najnižjih ravni med svetovno gospodarsko krizo v letih 2008 in 2009 ter nižje kot med pandemijo covida-19, so v odstranjenem poročilu opozorili pri HSE.

Maloprodajni promet na mrtvi točki

Raziskava je med drugim pokazala, da so glavna težava, ki vpliva na zgodovinsko nizko vrednost indeksa BCI, visoki davki. Kar 43 odstotkov sodelujočih v anketah Rosstata jih je označilo za osrednji dejavnik, ki zavira oziroma omejuje njihovo dejavnost. Krivca za stanje so nekateri našli tudi v nezadostnem povpraševanju in pomanjkanju finančnih sredstev.

Visoka šola za ekonomijo v Moskvi. Foto: Shutterstock

Rast maloprodajnega prometa v Rusiji je zaradi naštetih dejavnikov po ugotovitvah HSE v prvih mesecih tega leta zato skoraj obstala. Če je v celotnem letu 2024 zrasla za 7,2 odstotka, je bila v januarju in februarju letos pri zgolj polovici odstotka. Prav potrošnja gospodinjstev pa je bila v zadnjih letih, ko je Rusija zapletena v vojno v Ukrajini, ključni "motor" ruske gospodarske rasti.

Skrivajo občutljive podatke

Ruske oblasti so po invaziji na Ukrajino začele blokirati objave nekaterih kategorij statističnih podatkov, kot so podatki o proizvodnji energentov, izvozu in demografska statistika. Retroaktivno odstranjujejo tudi že objavljene podatke, denimo statistiko kriminalnih dejanj v Rusiji v zadnjih dveh desetletjih.