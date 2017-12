Oživljala mačko, ki jo je zaklenila v pralni stroj

'It's a miracle': Cat survives 30-minute washing machine cycle after being given mouth to mouth by owner - with VIDEO - https://t.co/b7eGlTZWra https://t.co/LedRmV2s68 pic.twitter.com/4oBJKyXb20 — Spotty Kips (@spottykips) December 27, 2017

Po poročanju Associated Pressa je 72-letna Rae Sutton iz mesta Bilston pri Birminghamu po končanem pranju v bobnu pralnega stroja poleg očiščenega perila odkrila tudi truplo ene od svojih sedmih mačk.

Štirinožnega kosmatinca je oživljala s tehniko usta na usta

Devet mesecev star samček z imenom Tiggy je bil po poročanju britanskih medijev v bobnu pralnega stroja ujet več kot pol ure. Ker po koncu pranja ni kazal znakov življenja, mu je njegova lastnica nemudoma začela dajati umetno dihanje.

"Ko sem videla, da ima odprt gobček, sem začela tehniko oživljanja usta na usta, vmes pa sem ga masirala po trebuščku. To sem počela približno 20 minut, potem pa se je njegov trebušček vendarle začel premikati," je pojasnila Suttonova.

Presenečeni veterinar: Zgodil se je čudež

Ukrepanje lastnice se je izkazalo za dobro potezo, saj je Tiggy spet začel dihati. Suttonova je takoj zatem poklicala moža, s katerim sta mačka nato odpeljala k bližnjemu veterinarju Stevu Mullenderju, da ga je oskrbel s kisikom.

Tri ure pozneje se je Tiggy prebudil, veterinar pa je lastnici dovolil, da mačka okrevanje nadaljuje v domači oskrbi. "To je čudež. Če so živali ujete v bobnu pralnega stroja, ki se premika, hkrati pa so v njem prisotni vročina in toksini, je to lahko zanje zelo nevarno," je dogodek komentiral Mullender.

Mačka je za kazen dobila hišni pripor

Suttonova, ki je zaradi neprijetne izkušnje še vedno močno pretresena, Tiggyja zdaj noče izpustiti izpred oči: "Zdaj je v hišnem priporu. Ko sem ga izvlekla iz pralnega stroja, sem mislila, da ga bom izgubila in da je umrl. Bila sem histerična, preden sem ga položila na zofo in ga začela oživljati, sem bila popolnoma iz sebe."

Krivdo za neljubi dogodek Britanka pripisuje tudi proizvajalcem pralnih strojev. "Mislim, da bi morali biti pralni stroji obvezno opremljeni z opozorili v obliki nalepk, da bi se ljudje spomnili, da preverijo, ali se v bobnu morda ne skrivajo hišni ljubljenčki," je še dodala Britanka.