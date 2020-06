Dojenčke prodajali kar prek Instagrama

Oblastem je uspelo rešiti 20 dni starega novorojenčka in dva meseca starega dojenčka. Iranski načelnik policije Hossein Rahimi je pojasnil, da so identificirali tudi tretjega otroka, ki pa ga morajo še najti.

Prodajo otrok so osumljenci oglaševali kar prek družbenega omrežja Instagram, poroča CNN. Otroke so prodajali za okoli deset tisoč dolarjev. Kupili so jih od revnih družin, ki so jim plačali približno petkrat manj.

Instagram ne dovoljuje takega početja

Tiskovni predstavnik podjetja Facebook, ki je lastnik Instagrama, je za CNN povedal, da raziskujejo dogodek. "Ne dovoljujemo, da vsebine ali obnašanje na spletni platformi privedejo do izkoriščanja ljudi, kar velja tudi za prodajanje otrok in nezakonite posvojitve," je dejal.

Iran ima težave zaradi trgovine z ljudmi

Iran spada v skupino 21 držav, ki ne izpolnjujejo minimalnih standardov za odpravo trgovine z ljudmi in si za to niti ne prizadevajo, razkriva poročilo, ki ga je lani objavilo ameriško zunanje ministrstvo, še poroča CNN.