ZDA so se izognile plačilni nesposobnosti

Ameriški senat je v četrtek potrdil predlog zakona o zgornji meji javnega dolga in proračunu in tako preprečil, da bi ZDA postale plačilno nesposobne. Za dogovor je glasovalo 63 senatorjev, 36 jih je bilo proti, poročajo tuje tiskovne agencije. Zakon mora podpisati še ameriški predsednik Joe Biden, ki je napovedal, da bo to storil kmalu.

Biden je v izjavi po sprejetju zakona še sporočil, da so senatorji znova dokazali, da so ZDA država, ki plačuje račune in izpolnjuje svoje obveznosti in jih vedno bo. "Na pogajanjih nihče ne dobi vsega, kar želi, vendar naj ne bo pomote, da je ta dvostrankarski sporazum velika zmaga za naše gospodarstvo in Američane," je sporočil.

Predsednik ZDA je še napovedal, da bo zakon podpisal kmalu. Bela hiša je sporočila, da bo imel o tej zadevi že danes govor ali izjavo.

Dogovor velja za prihodnji dve leti

Senat je predlog zakona, ki predvideva zvišanje zgornje meje javnega dolga, potrdil dan po predstavniškem domu in štiri dni pred rokom, ko naj bi glede na opozorila finančnega ministrstva ameriški vladi zmanjkalo denarja za poravnavanje obveznosti.

Predlog zakona na 99 straneh temelji na dogovoru, ki sta ga konec tedna dosegla Biden in predsednik predstavniškega doma, republikanec Kevin McCarthy. Omejuje porabo v naslednjih dveh letih, odlaga zgornjo mejo dolga do januarja 2025 in spreminja nekatere politike. Med drugim uvaja nove delovne zahteve za starejše Američane, ki prejemajo pomoč v hrani, in daje zeleno luč plinovodu v Apalačih, ki mu mnogi demokrati nasprotujejo. Do konca leta 2024 je okvirno zagotovljen tudi proračun.

Zakon tudi zvišuje sredstva za obrambo in veterane, zmanjšuje nova sredstva za agente davčne uprave in zavrača Bidnov poziv k odpravi davčnih olajšav za korporacije in bogataše, kar bi pomagalo pokriti primanjkljaj. Če kongres ne bo potrdil letnih zakonov o porabi, bo avtomatično uvedeno, da lahko proračunske postavke rastejo le za odstotek.

Zvišanje meje dolga ZDA, ki je trenutno pri skoraj 31.500 milijardah dolarjev, zagotavlja, da si lahko ministrstvo za finance izposodi denar za plačilo že nastalih ameriških dolgov.

Schumer: ZDA lahko mirno dihajo

"ZDA lahko mirno dihajo, saj smo se s tem postopkom izognili plačilni nesposobnosti," je po glasovanju dejal vodja demokratske večine v senatu Chuck Schumer

Schumer je v četrtek dovolil glasovanje o amandmajih, ki so jih predlagali nezadovoljni senatorji obeh strank, vendar z opozorilom, da bi samo en potrjen amandma pomenil, da bodo ZDA plačilno nesposobne, ker bi zmanjkalo časa, da bi predlog vrnili v predstavniški dom.

Nobeden od amandmajev ni bil sprejet, Schumer in vodja republikanske manjšine Mitch McConnell pa sta morala obljubiti, da bosta dovolila razpravo in glasovanje o dopolnilnem proračunu za Pentagon. S tem sta pomirila tiste senatorje, ki so se jezili nad nizko rastjo obrambnega proračuna v naslednjih dveh letih.

Konservativni republikanski senatorji so želeli vključiti dodatno zmanjšanje porabe, demokratski senator Tim Kaine iz Virginije pa je želel iz predloga zakona odstraniti odobritev plinovoda Mountain Valley Pipeline. Njegov amandma ni bil sprejet, a je Kaine na koncu vseeno glasoval za predlog zakona.

Na splošno je večina demokratskih senatorjev glasovala za sveženj, medtem ko je večina republikancev temu nasprotovala. Za je bilo 46 demokratov in 17 republikancev, proti pa 31 republikancev, štirje demokrati in en neodvisni, ki se povezuje z demokrati.