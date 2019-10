Dogovor glede brexita do naslednjega tedna težko dosegljiv

Kot je Varadkar po 45-minutnem telefonskem pogovoru z Johnsonom v torek dejal za irsko televizijo RTE, si bo do zadnjega prizadeval za to, da bi London in Bruselj dosegla dogovor, a podvomil, da bo to mogoče do naslednjega tedna, poroča Politico.

Varadkar je priznal, da razprava o brexitu postaja vse bolj strupena, vendar ne na strani EU. "Ne igram umazano in mislim, da tudi večina voditeljev EU ne," je dejal.

To je poudaril, potem ko so z Downing Streeta v torek sporočili, da je nemška kanclerka Angela Merkel Johnsonu v telefonskem pogovoru dala jasno vedeti, da je dogovor prihodnji teden na vrhu EU v Bruslju zelo malo verjeten, razen če bo London pristal na to, da Severna Irska ostane v carinski uniji z EU.

V bistvu je Velika Britanija zavrnila dogovor, ki smo ga v dveh letih v dobri veri dosegli z vlado premierke Therese May, je dejal Varadkar. Foto: Reuters

Varadkar je dejal, da ima Johnsonov predlog novega dogovora o brexitu, ki ga je minuli teden poslal v Bruselj, "dve pomembni težavi": carinski element načrta ter veto severnoirskega parlamenta.

Johnson je namesto irskega varovala, o katerem se je EU dogovorila z njegovo predhodnico Thereso May, a ga britanski parlament ni podprl, predlagal zapleteno ureditev, po kateri bi bil carinski nadzor obvezen, čeprav ga ne bi opravljali neposredno na meji. Poleg tega bi na Severnem Irskem še naprej veljala evropska zakonodaja glede kmetijskih proizvodov in drugega blaga, odločitev, kako dolgo bi to veljalo, pa bi bila v rokah severnoirskega parlamenta.

V bistvu je Velika Britanija zavrnila dogovor, ki smo ga v dveh letih v dobri veri dosegli z vlado premierke Therese May, s tem pa je London na nek način polovico vprašanj znova postavil na mizo rekoč, da gre za koncesijo, ki pa to ni, je opozoril Varadkar.

Irski premier naj bi se z Johnsonom vnovič srečal še ta teden.