Demokrati glede morebitne odstavitve Trumpa razklani

Predsednik pravosodnega odbora v predstavniškem domu ameriškega kongresa Jerry Nadler je v nedeljo na televiziji NBC dejal, da se bodo demokrati odločili v kratkem, a bodo najprej poskušali zaslišati posebnega tožilca Roberta Muellerja in pravosodnega ministra ZDA Williama Barra, ki je Muellerjevo poročilo uredil in deloma cenzuriral. Demokrati želijo videti tudi zakrite dele poročila.

Pelosijeva zadržana do postopka odstavitve Trumpa

Vodja demokratske večine v predstavniškem domu Nancy Pelosi, ki je sicer glede morebitnega postopka odstavitve predsednika Donalda Trumpa precej zadržana, je že sklicala pogovor o tem, kakšno strategijo ubrati. Priznala je, da stališče stranke za zdaj ni enotno, saj se nekateri zavzemajo, da bi postopek odpoklica sprožili takoj, drugi pa menijo, da bi morali najprej preučiti ugotovitve Muellerjevega poročila. "A vsi se strinjamo, da je treba začeti pot iskanja resnice," je Pelosijeva sporočila v ponedeljek.

Vodja demokratske večine v predstavniškem domu Nancy Pelosi je glede morebitnega postopka odstavitve predsednika zadržana. Foto: Reuters

Trump je po objavi poročila najprej razglasil zmago in veselje, ker je bistvena ugotovitev poročila, da ni nobenih dokazov, da bi Trumpova predsedniška kampanja leta 2016 usklajevala svoje dejavnosti proti demokratinji Hillary Clinton z Rusijo. Kasneje je začel poročilo spet napadati, češ da je delo jeznih demokratov in njegovih sovražnikov.

Predsednik hotel odpustiti posebnega tožilca

To bi po ocenah poznavalcev lahko kazalo na to, da je Trumpova kampanja morda sprejela pomoč Rusov v obliki objav ukradene demokratske elektronske pošte in kampanje po družbenih omrežjih. Poročilo navaja tudi deset primerov poskusov posredovanja v preiskavi ruskega vpletanja v volitve, ki pa se niso uresničili, ker Trumpovi podrejeni niso izpolnili njegovih ukazov in navodil.

Trump je hotel med preiskavo odpustiti posebnega tožilca Roberta Muellerja. Foto: Reuters

Med drugim je Trump želel odpustiti Muellerja, kot je pred tem zaradi preiskave odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja. Mueller je v poročilu zapisal, da s pravnega vidika ni dokazov za oviranje pravosodja oziroma preiskave, vendar je priporočil, naj o tem razpravlja kongres.

Trumpov odvetnik Rudy Giuliani je v nedeljo zatrdil, da ni nič narobe, če je Trumpova kampanja dobivala pomoč od Rusov, če pri tem niso kršili zakona. Giuliani je poudaril tudi, da bi lahko Trump odpustil Muellerja, če bi tako hotel.

Demokrati v dilemi, Trump uživa podporo svoje volilne baze

Demokrati zdaj želijo zaslišati Barra in Muellerja ter pridobiti celotno poročilo, a obenem se zavedajo, da bi bil poskus odstavitve predsednika politično nemogoč. V predstavniškem domu bi lahko zbrali potrebno večino za začetek postopka, vendar republikanska večina v senatu, ki je v primeru odstavitve predsednika sodnik, ne bo glasovala za odstavitev Trumpa.

V tem primeru bi Trump spet razglasil zmago in demokrati bi bili pred volitvami v politični defenzivi. Predsednik odbora za obveščevalne dejavnosti Adam Schiff je opisal dilemo demokratov. "Če ne storimo ničesar, bomo sporočili, da s takšnim obnašanjem ni nič narobe. Moramo se odločiti, ali začnemo postopek ali pa prepustimo zadevo volivcem," je dejal Schiff.

Nekdanji minister za delo ZDA Bob Reich pa je opozoril, da je Trump edini predsednik ZDA, ki v zgodovini Gallupovih anket niti en sam dan predsednikovanja ni dosegel več kot 50-odstotne podpore med volivci, vendar ima za seboj trdno bazo 40 odstotkov Američanov, ki so mu neomajno zvesti ne glede na njegove izjave in dejanja.