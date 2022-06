Deklico pustili na vročini v zaklenjenem avtomobilu, ko so v vozičku "sprehajali" psa #video

Umaški gasilci so objavili posnetek reševanja sedemmesečne deklice, ki so jo v sredo v zaklenjenem avtomobilu z zaprtimi okni za 45 minut pustili trije nemški državljani, stari 47, 48 in 22 let, neuradno gre za mamo, babico in dedka male punčke. Še bolj šokantno pa je, da so sorodniki, ki so se pojavili trenutek po posredovanju gasilcev, v otroškem vozičku sprehajali psa.

Umaški policisti so v sodelovanju s policisti iz Buj končali kazensko preiskavo treh državljanov Nemčije, so sporočili z istrske policije. Policisti jih sumijo kaznivega dejanja kršenja otrokovih pravic, medtem pa so gasilci objavili posnetek reševanja otroka iz razbeljenega avtomobila, poroča hrvaški Index.

Na posnetku se gasilec splazi skozi sprednje okno, ki so ga prej razbili, nekdo med očividci pa je dejal: "Še dobro, da joka." V le nekaj sekundah je bila deklica že v objemu gasilca, ki jo je takoj odnesel v senco.

V otroškem vozičku sprehajali psa

"Otrok je na srečo v redu, vendar so ga preventivno prepeljali v Izolo, na natančen pregled. Gotovo se sprašujete, kje so v tej zgodbi otrokovi starši, tudi mi smo se spraševali. Ko smo jo vzeli iz avta, so se starši pojavili z otroškim vozičkom, v katerem je bil, nič manj, nič več, njihov pes," so na družbenem omrežju Facebook objavili umaški gasilci.

Foto: Facebook

Gasilci klic prejeli skoraj pol ure pozneje

Prijavo o dojenčku, ki je zaklenjen v avtomobilu na parkirišču Josipa Broza Tita v Umagu, so policisti prejeli v sredo okoli 12.30. Po reševanju gasilcev je deklico takoj pregledala tudi ekipa nujne medicinske pomoči in ugotovila, da k sreči nima posledic.

S kazensko preiskavo so ugotovili, da so trije nemški državljani otroka 45 minut pustili v zaklenjenem avtomobilu z zaprtimi okni, zato so jih prijavili pristojnemu državnemu tožilstvu. Neuradno naj bi gasilci Javne gasilske brigade Umag klic policije prejeli šele ob 12.54, do njihovega prihoda je bila deklica tako v avtomobilu zaprta najmanj 45 minut, ko je termometer kazal okoli 30 stopinj Celzija zunanje temperature.

Posledice lahko tudi usodne

Istrska policija je po tem incidentu ponovno pozvala ljudi, naj otrok ne puščajo samih v vozilih, saj so posledice poleg hude okvare zdravja lahko tudi smrtne.