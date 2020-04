Židan pozval k evropskemu preporodu

Židan je v pismu izrazil prepričanje, da se je Evropa ponovno znašla na strateškem razpotju, smer, ki jo bodo evropski voditelji izbrali, pa bo po njegovi oceni določila "smer prihodnosti Evropske unije, naših narodov in naših ljudi".

Predsednik SD v pismu predlaga spremembe pravil evropskega fiskalnega semestra in izboljšanje sposobnosti posredovanja s fiskalnimi spodbudami, da opolnomoči Evropsko centralno banko za zagotavljanje likvidnosti in nadaljnjega kvantitativnega sproščanja sredstev, redefiniranja večletnega finančnega okvirja na potrebe Evrope, evropske družbe, gospodarstva in ljudi.

"A zavedati se moramo, da resna obnova evropskega gospodarstva potrebuje sporazum, ki presega večletni finančni okvir, in sprostitev velikih spodbud za daljnosežnost evropskega ekonomskega, socialnega in okoljskega modela," je ob tem opozoril Židan, ki je tudi pozval k močni, proaktivni, intervencijski in opolnomočeni EU in njenih državah članicah za zagotovitev boljše kakovosti javnih storitev in infrastrukture.

"Z drugimi besedami, potrebujemo boljšo, ne vitkejšo državo. Ko razpravljamo o sistemu javnega zdravja, skrbi za starejše, socialnem varstvu, skrbi za okolje ali o raziskovanju in razvoju, je edini način za zagotovitev vitalne in uspešne Evrope okrepitev celotne palete naših javnih storitev," je med drugim še pozval predsednik SD. Ključnega pomena je po njegovi oceni tudi ohranitev evropske demokracije ter odprte in vključujoče družbe.

Preberite še: