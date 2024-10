Črni scenariji: cene nafte lahko sunkovito poletijo v nebo

Razmere na Bližnjem vzhodu se vse bolj zaostrujejo. Izrael napoveduje povračilne ukrepe zaradi iranskega torkovega raketnega napada. V igri naj bi bilo tudi uničevanje iranskih naftnih polj in rafinerij. V tem primeru Teheran napoveduje povračilno uničevanje rafinerij in naftnih polj v bližnjih z nafto bogatih državah, kot so Savdska Arabija, Kuvajt, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Azerbajdžan.

V torek zvečer je Iran nad Izrael izstrelil 181 balističnih raket. Izraelske sile so s pomočjo Američanov in Jordancev sestrelile večino raket. Po izraelskih navedbah je zaradi padlih raket oziroma drobcev prestreženih raket umrl en Palestinec na Zahodnem bregu. Ranjena sta bila tudi dva Izraelca.

Napadi na Mosad in vojaška oporišča

Kot piše ameriški spletni medij Axios, so iranske rakete, ki jih niso prestregli, večinoma zadele nenaseljena območja v bližini baze letalskih sil v južnem Izraelu, sedeža Mosada in baze vojaške obveščevalne službe severno od Tel Aviva.

Izraelski obrambni uradnik je Axiosu povedal, da je bilo na sedež Mosada izstreljenih na desetine iranskih raket, vendar nobena ni zadela ciljev znotraj kompleksa.

Izraelska vlada se umakne v podzemni bunker

Iranski napad je v zaklonišča pognal na milijone Izraelcev, izraelska vlada pa se je v torek sestala v podzemnem vladnem bunkerju v gori blizu Jeruzalema.

Z raketami arrow 3 lahko Izraelci prestrežejo iraške balistične raket že zunaj ozračja in jih uničijo. Foto: Guliverimage

Ko je Iran aprila letos neposredno napadel Izrael z raketami, manevrirnimi izstrelki in brezpilotnimi letalniki, so Izraelci odgovorili z zelo omejenim napadom na baterijo zračne obrambe S-300 v Iranu. S tem se je letos spomladi tudi končal niz neposrednih spopadov med državama.

Morebitne tarče izraelskih napadov

Tokrat naj bi bil izraelski povračilni napad silovitejši kot spomladi. Dva izraelska uradnika sta povedala, da se je seja vlade po torkovih raketnih napadih po nekaj urah končala z dogovorom, da bo sledil izraelski vojaški odgovor, vendar brez jasne odločitve o tem, kakšen ta bo. Menda se bo pred napadom izraelski premier Benjamin Netanjahu posvetoval z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom.

V igri naj bi bili napadi na iranske objekte za proizvodnjo nafte v Iranu in drugi strateški cilji. Iran v tem primeru že napoveduje povračilno uničevanje rafinerij in naftnih polj v bližnjih z nafto bogatih državah, kot so Savdska Arabija, Kuvajt, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Azerbajdžan. To bo seveda zelo velik udarec za svetovno preskrbo z nafto, zaradi česar bi cene nafte verjetno zelo poskočile.

Izraelski atentati v Iranu?

Poleg napadov na iranske naftne objekte so mogoči tudi ciljani atentati (v slogu tajne operacije, s katero so pred dvema mesecema v Teheranu ubili voditelja Hamasa Ismaila Hanijo) in uničenje iranskih sistemov zračne obrambe z napadi bojnih letal.

Do množičnega uničevanje naftnih polj je v preteklosti že prihajalo. Marca 1991, med prvo zalivsko vojno, so iraške sile uničevale naftne vrtine ob svojem umiku iz Kuvajta. Iračani so zažgali približno 600 vrtin. Na fotografiji: predstavnik kuvajtske naftne družbe stoji ob zapuščenem iraškem tovornjaku, medtem ko pregleduje škodo na gorečih naftnih poljih v Makvi v sredo, 14. marca 1991. Foto: Guliverimage

Če pa bodo Iranci odgovorili na te povračilne napade, izraelski uradniki pravijo, da bodo pretehtali vse možnosti – vključno z napadi na iranske jedrske objekte, še piše Axios.