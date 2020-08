Covid-19: število okužb že čez 19 milijonov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ZDA, kjer se epidemiološke razmere od konca junija znova zaostrujejo, so v četrtek potrdili 2.060 umrlih v enem dnevu. Nazadnje je v državi zaradi bolezni covid-19 več kot 2.000 ljudi umrlo 7. maja. Poleg tega so v zadnjem dnevu potrdili 58 tisoč novih okužb.

Vsega skupaj je v ZDA od začetka epidemije umrlo skoraj 160 tisoč ljudi, skupno pa so potrdili 4,87 milijona primerov okužb.

Po svetu je ta številka glede na podatke francoske tiskovne agencije AFP v četrtek presegla 19 milijonov. Močno k naraščanju prispevajo visoke številke na novo okuženih v Latinski Ameriki in Indiji.

V Indiji 60 tisoč okužb

Foto: Reuters Prav v Indiji so danes po novih 60 tisoč okužbah potrdili že več kot dva milijona okuženih. V zadnjem dnevu je glede na podatke zdravstvenega ministrstva umrlo še 900 ljudi, skupno že več kot 41 tisoč.

O visokih številkah tako okuženih kot smrtnih žrtev poročajo še od marsikje po svetu. V Mehiki se je tako število umrlih zaradi covid-19 povzpelo na več kot 50 tisoč, v Afriki pa je število potrjenih okužb doseglo milijon.

Več kot polovica okužb v Južni Afriki

Na tej celini so več kot polovico vseh okužb potrdili v Južni Afriki, ki je po številu primerov med državami na petem mestu na svetu. Pred njo so ZDA, Brazilija, Indija in Rusija.

Kljub temu Afrika ostaja ena od najmanj prizadetih celin v pandemiji - manj primerov so glede na uradne podatke potrdili le še v Oceaniji.

Do zdaj je po svetu v povezavi s covid-19 umrlo že več kot 700 tisoč ljudi. Največ, 160 tisoč, so jih našteli v ZDA, sledi Brazilija s sto tisoč smrtnimi žrtvami.

S skupno 200 tisoč umrlimi od začetka širjenja novega koronavirusa decembra lani na Kitajskem sicer glede smrtnih žrtev najbolj prizadeta ostaja Evropa, še piše AFP.